La carretera ZP-1502 entre Salvatierra y Castillonuevo, cortada del 19 al 19 de mayo para realizar mejoras en el firme

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La carretera ZP-1502, antigua CV-692 que une la localidad zaragozana de Salvatierra de Esca y la navarra de Castillonuevo, permanecerá cortada al tráfico por obras durante diez días, a partir de este próximo martes 19 de mayo y hasta el próximo día 29, según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza.

Los trabajos de la institución provincial de administración local se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 0,000 y el 3,600.

Las labores van a consistir en la mejora del firme y se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.00 a 19.00 horas aproximadamente y está previsto que el tráfico se reestablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.

Esta actuación forma parte del Plan de Carreteras de la DPZ en el que está prevista el arreglo de 14 vías provinciales dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031.