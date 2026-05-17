El Racing recorrerá Santander desde las 19.30 horas y la fiesta del ascenso comenzará a las 22.00 en los Campos de Sport - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla y los técnicos del Real Racing Club celebrarán este domingo el ascenso a Primera División en una fiesta que recorrerá Santander a partir del las 19.30 horas, cuando un autobús descapotable partirá de las instalaciones Nando Yosu, y que prevé llegar a los Campos de Sport de El Sardinero hacia las 21.00 horas.

En un comunicado, el club ha asegurado que la celebración "va a estar a la altura de este gran hito para el racinguismo y toda Cantabria", y que El Sardinero será el epicentro de la fiesta del regreso del Racing a la élite, con un evento que comenzará a las 22.00 horas, aunque las puertas se abrirán a las 19.30.

En este sentido, los "héroes" del regreso a Primera, tal y como los califica el club, protagonizarán una rúa "de primera" que recorrerá las principales calles de Santander.

Además, la rúa se podrá seguir en los videomarcadores del estadio gracias a una completa retransmisión que podrá seguirse también en el canal oficial del club en YouTube y en el de la empresa SportPublic TV.

Los seguidores que prefieran acompañar al autobús por la ciudad o recibirlo a su llegada al estadio van a poder hacerlo porque el club ha asegurado que "tendrán tiempo suficiente para llegar y acomodarse en los Campos de Sport", ya que transcurrirá una hora desde la llegada del autobús al estadio.

ACCESO

El acceso a la fiesta de celebración está limitado a los abonados y simpatizantes del Racing 2025-2026.

Por un lado, los abonados accederán a su asiento directamente con su carné. "No tienen que hacer nada más, sólo disfrutar de esa noche mágica", ha explicado el comunicado.

Por su parte, los simpatizantes tienen que retirar una entrada, sin coste, a través del Portal del Abonado. El club ha advertido: "Atentos, porque es previsible que el estadio se quede pequeño".