Casi 3.500 agricultores turolenses reciben esta semana las ayudas del Gobierno de España para comprar fertilizantes

El diputado del PSOE Teruel al Congreso, Herminio Sancho. - PSOE

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.489 titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Teruel están recibiendo esta semana las ayudas para la compra de fertilizantes del Gobierno de España, que supone una transferencia de 9.204.599,39 millones de euros.

El diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, ha recordado que estas ayudas, que suponen una subvención total de 700 millones de euros, forman parte del Plan Integral de respuesta a la crisis bélica en Oriente Medio puesto en marcha por el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, que fue aprobado con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular.

"Vox nunca está y el PP no quiere estar casi nunca, aunque a veces sí quiere salvar los muebles. Nosotros, por contra, siempre hemos estado", ha dicho Sancho reivindicando el decreto de ayudas directas que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Desde que estoy en el Congreso de los Diputados he visto el apoyo de este Gobierno a los agricultores y ganaderos", ha dicho lamentando "tener que convivir con gente que dice que defiende a los agricultores y que nunca vota nada a favor de los agricultores".

Sancho también ha comparado la "reacción inmediata" y las medidas "concretas" del Ejecutivo central ante las consecuencias de la guerra con "las falsas expectativas" y, finalmente, "el engaño", del Gobierno PP-Vox de Jorge Azcón en Aragón.

"Prometieron ayudas, Incluso hablaron de un plan de 56 medidas. Pero ni han hecho nada ni parece que lo vayan a hacer", ha destacado. El diputado ha recalcado que los dos paquetes de medidas de apoyos puestos en marcha por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente medio, las ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto total de 1.107 millones de euros "frente a los cero euros que ha destinado para este fin el Gobierno PP-Vox que preside Jorge Azcón en Aragón".

Además, ha recordado, a las medidas puestas en marcha por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio se han de sumar las que respondieron al conflicto de Ucrania y la sequía: un total de 1.364,9 millones de euros que llegaron a 659.490 agricultores y ganaderos, constituyendo "un esfuerzo financiero sin precedentes" para respaldar al sector agrario.

"Más de 2.000 millones de euros en ayudas directas. Jamás antes ha habido ayudas directas para los agricultores y ganaderos", ha destacado Herminio Sancho recordando que el Gobierno de Azcón de PP-Vox anterior "en la crisis de Ucrania, cero euros", y el Gobierno de Azcón actual, ante la crisis de Oriente Medio, "con toda seguridad volverá a poner otros cero euros.

"Cada uno tendrá que responder de lo que haga más o menos". La ayuda para los fertilizantes, de las que aún falta un segundo listado de beneficiarios, responde a la subida del precio de este insumo con el objetivo de que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola sin que les suponga un elevado sobrecoste y que no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.