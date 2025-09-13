Casi 700 expertos debatirán en Zaragoza sobre cómo alcanzar la excelencia en los cuidados paliativos

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 700 profesionales se reunirán los próximos 26 y 27 de septiembre en el Auditorio de Zaragoza para participar en las XV Jornadas Internacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y VII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (Cusirar), y debatir cómo promover un enfoque diverso e innovador para alcanzar la excelencia en este ámbito.

Estas jornadas internacionales están organizadas en torno al lema 'El equipo interdisciplinar: Pilar de los cuidados paliativos', han informado los organizadores.

Con este guiño al símbolo más representativo de la capital aragonesa --el Pilar-- se busca poner de manifiesto que la excelencia en la atención paliativa no se sustenta únicamente en la labor de los profesionales de la salud, sino que requiere una perspectiva más amplia, diversa e innovadora.

DIVERSIDAD DE MIRADAS

"Para lograr unos cuidados paliativos verdaderamente integrales e integrados, es necesario incorporar la participación de la sociedad en general, del tercer sector y de otros perfiles profesionales, como economistas, gestores o periodistas, entre otros", han explicado los presidentes de los Comités Científico y Organizador de las jornadas, Marisa de la Rica y Santiago Trueba.

Han afirmado que "sólo desde esta diversidad de miradas y competencias se puede construir un modelo de atención paliativa que responda de manera completa y humana a las necesidades actuales y futuras".

En este sentido, han destacado que la incorporación de profesionales y perfiles "poco habituales en el discurso de los cuidados paliativos aporta un valor inmenso a la práctica y evolución de nuestra disciplina, porque amplía la mirada más allá del modelo biomédico tradicional, ayudándonos a entender que los cuidados paliativos son un fenómeno profundamente social, cultural y económico, no solo sanitario".

"Sumar estas voces rompe inercias, detecta necesidades ignoradas y abre nuevas vías de colaboración, de modo que la interdisciplinariedad no es solo un lema, sino una estrategia real para conseguir una atención paliativa más integral, humana e innovadora, capaz de anticiparse y adaptarse a los cambios de la sociedad actual y futura", ha subrayado de la Rica.

PONENTES DE RELEVANCIA

Sobre esta base, las XV Jornadas Internacionales de SECPAL proponen un programa de elevado nivel científico que incluirá la participación de figuras de relevancia nacional e internacional, como el filósofo, teólogo y escritor Francesc Torralba, un referente en ética y humanismo, que hablará sobre el valor del cuidado a lo largo de la historia, o el prestigioso psiquiatra canadiense Harvey M. Chochinov, 'padre' de la llamada Terapia de la Dignidad, cuyo trabajo en el ámbito de los cuidados paliativos y la dignidad al final de la vida ha tenido un impacto decisivo en la práctica clínica y en la humanización de la atención.

Rafael Bengoa, reconocido experto en salud pública y gestión sanitaria, con una amplia trayectoria en la OMS y en la reforma de sistemas sanitarios, o la investigadora portuguesa Sandra Martins, exvicepresidenta de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC), quien lidera destacados estudios sobre la dimensión ética de los cuidados de apoyo, paliativos y al final de la vida, también compartirán su visión y experiencia en un encuentro en el que se presentarán 371 comunicaciones científicas.

RESTO DEL PROGRAMA

El programa incluye también seis cursos prejornadas, tres sesiones plenarias, nueve mesas redondas, tres encuentros con expertos y un seminario sobre la creación de indicadores de calidad en los másteres de cuidados paliativos.

Esta agenda congregará a numerosos profesionales de muy diversas disciplinas que profundizarán en cuestiones como la atención que conceden los medios de comunicación a los cuidados paliativos o el papel de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en este campo, abordando no solo su potencial, sino también los retos éticos que implica su uso.

La necesidad de garantizar una atención inclusiva que tenga en cuenta la diversidad cultural y social, incluyendo a poblaciones vulnerables y trabajadores extranjeros, el valor de los cuidados paliativos como vector de justicia, los beneficios de dinámicas participativas e innovadoras como los 'Death Café' o la musicoterapia y los desafíos que plantean los cuidados paliativos en niños y adolescentes y en personas con ELA o demencias serán otras de las cuestiones que se analizarán durante el encuentro.

Según Santiago Trueba, estas XV Jornadas de SECPAL y VII de CUSIRAR "van a suponer un enfoque diferente de la atención paliativa, con una mirada profundamente integradora" y "constituyen una oportunidad para hablar de temas que no están en los libros y difícilmente se encuentran en otras ponencias y charlas, pero que son de vital importancia en la asistencia a la persona y en la sociedad".

Con este encuentro, Zaragoza se convertirá en punto neurálgico de los cuidados paliativos, cuyo desarrollo en la comunidad autónoma enfrenta todavía importantes obstáculos.

"Tenemos la esperanza de que estas jornadas supongan un impulso a la atención paliativa en Aragón, donde todavía queda mucho camino por recorrer en este ámbito", ha expresado el presidente del Comité Organizador.