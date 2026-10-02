Casi un centenar de personas acampan en Zaragoza por la vivienda: "Solo nuestra fuerza va a poder cambiar las cosas"

1122250.1.260.149.20261002120148 La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos, en la zona de la acampada en plaza de España. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas cien personas han acampado por la vivienda en la plaza de España de Zaragoza durante la primera porque "no podemos más con un sistema que nos ahoga, que nos paga unos salarios que no dan para pagar la vivienda ni el coste de vida", ha expresado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos, al tiempo que ha asegurado: "Solo nuestra fuerza va a poder cambiar las cosas".

En declaraciones a Europa Press, Ríos ha rechazado "parches a medias", en referencia a los dos reales decretos ley con nuevas medidas en materia de vivienda que afectan a los alquileres, los desahucios, la compra de vivienda, los 'fondos buitre', la fiscalidad y la promoción de vivienda asequible. Su votación tiene lugar este viernes en el Congreso de los Diputados.

La convocatoria en Zaragoza partió del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y se hizo pública a las 21.00 horas de este jueves, 1 de octubre, y "a la hora o dos horas teníamos montadas más de 60 tiendas, lo cual da una idea de las ganas que tenía la gente de salir, de organizarse y de este cansancio que hay con la situación y con los abusos que vivimos a diario por parte de quienes negocian con la vivienda".

A lo largo de la mañana de este viernes se han sumado más personas a la acampada "y ya estamos por encima de las 80 tiendas", ha apuntado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. El programa de actividades está en marcha, ha comentado, y ha recordado que este sábado, 3 de octubre, está prevista una manifestación que partirá de la plaza de Santo Domingo, en la capital aragonesa, a las 18.00 horas, bajo el lema '¡Ni una Maricarmen más! Abajo el negocio de la vivienda'.

El objetivo es "señalar a las distintas administraciones, al Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón y, sobre todo, al Gobierno --central--, que al final es el máximo responsable de lo que está sucediendo", ha explicado.

Ríos ha recordado que la plaza Santo Domingo, desde donde partirá la movilización "es un lugar emblemático donde estuvo un centro social --Luis Buñuel-- que fue desalojado por esta alcaldesa".

"Queremos que --la manifestación-- sea masiva y es una manera de estar aquí presentes, de decir que los decretos que se están votando no nos sirven y que pase lo que pase, que parece que va a ser que no, nosotros sabemos que tenemos que seguir adelante". Paula Ríos ha recalcado que, independendientemente del resultado de la votación en la Cámara Baja, "la acampada se va a mantener, por lo menos, hasta el sábado por la tarde".

"No nos sirven esos decretos, no queremos protección contra los desahucios, queremos acabar con los desahucios, no queremos que se congelen los precios en máximos históricos, deberían reducirse radicalmente y, al final, la raíz es que se pueda especular con la vivienda, que es una necesidad básica", ha resumido Ríos.

ADELANTO ELECTORAL

Sobre la posibilidad de que se produzca un adelanto de las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha reconocido: "Estamos expectantes a ver qué sucede, pero independientemente del escenario y de lo que suceda con las elecciones, sabemos que las únicas mejoras reales que podamos lograr van a venir de la clase trabajadora organizada de forma independiente".

"Mientras estemos subordinados a partidos políticos que legislan a favor del rentismo, no vamos a poder conseguir nada. Entonces, solo nuestra fuerza es la que va a poder cambiar las cosas".