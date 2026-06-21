Casi la totalidad de Aragón en alerta roja por peligro de incendios forestales para este domingo

Mapa sobre el riesgo de incendios para este domingo en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, domingo 21 de junio, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 24 zonas de la Comunidad: Bajo Ebro Forestal, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Sierras Ibéricas Centrales, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Occidental, Prepirineo Central, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Puertos de Beceite, Montes Universales, Rodeno, Turia, Javalambre, Mijares, Gúdar y Valle del Ebro Agrícola.

Tan solo algunas zonas del Pirineo oriental y de la comarca Comunidad de Calatayud mantienen el nivel naranja. A lo largo del día se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía. Además, se da una situación de disponibilidad muy alta de combustible muerto y posibilidad de tormentas en el Sistema Ibérico de Zaragoza.

Según muestra el último nivel de alerta de peligro de incendios forestales --NAPIF-- este sábado se registraron cinco incendios en la Comunidad, todos ellos localizados en la provincia de Zaragoza, de los que únicamente permanece activo el que se inició en Caspe. Allí, los medios de Infoar han desplegado una autobombra, un director de brigada forestal terrestre y un brigada terrestre. A falta de concretar la extensión tanto de éste como del resto ed incendios, los medios de Infoar trabajaron en los siniestros de Tarralbilla, del que avisó un particular; Litago, detectado por un vigilante fijo, lo mismo que en el caso de El Frasno y Santa Cruz de Grío.

PROHIBICIONES PARA EL NIVEL DE ALERTA ROJO

El Gobierno de Aragón recuerda que este nivel de alerta rojo prohíbe encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

También encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada --incluidas las zonas habilitadas para ello--, así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. Así como arrojar o abandonar objetos en combustión.

Así mismo se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, del uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023, así como las labores de cosecha y empacado de cereal.

También se salva de la prohibición si esas labores se ubican a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas. En ese caso, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y las 18.00 horas, adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

Además, la utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior. Y actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.