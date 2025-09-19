CCOO Aragón advierte de nuevo del calor en los centros educativos, con temperaturas por encima de los 30ºC

Archivo - CCOO Aragón denuncia al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ante Inspección de Trabajo por las altas temperaturas en las aulas. - CCOO ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha asegurado que el nuevo curso escolar ha vuelto a empezar con numerosas aulas superando el máximo de 27 grados que marca la ley para espacios interiores, entre los que ha citado los institutos Medina Albaida y Blecua de Zaragoza o el de la localidad de La Puebla de Alfindén, que este jueves alcanzó 30,2 grados a las 12.30 horas.

La organización sindical ha llamado la atención también sobre la falta de ventilación en una serie de espacios del IES Sierra de Guara de Huesca, que alcanzan también temperaturas elevadas al tener las ventanas cerradas con tomillos desde la construcción del nuevo edificio, permitiendo sólamente unos diez centímetros de apertura.

Desde el sindicato, han reprochado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón no ha iniciado la climatización de los espacios de descanso ni ha adoptado medidas técnicas que permitan mantener las temperaturas dentro de los límites establecidos por la ley.

Con respecto a la resolución de la Inspección de Trabajo de Huesca y Zaragoza, la ha celebrado, pero la considera "insuficiente" al entender que aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, gimnasios y otros espacios de uso educativo también deben estar incluidos en el plan de climatización.

"La inacción institucional sigue siendo la única respuesta del Departamento mientras se pone en riesgo la salud del personal de los centros educativos y del alumnado", han reiterado desde CCOO, insistiendo en que "la raíz del problema es la falta de inversión en infraestructuras educativas, la antigüedad de los edificios y la ausencia de un plan integral de eficiencia energética".

En consecuencia, ha exigido al Gobierno de Aragón que cumpla el requerimiento de Inspección de Trabajo de inmediato y elabore un plan para una transformación energética en los centros educativos a medio plazo, enfocándose en la climatización y el buen aislamiento para mejorar las condiciones térmicas y combatir temperaturas extremas.