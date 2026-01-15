CCOO Aragón cree imprescindible reforzar la negociación colectiva como herramienta de incremento salarial

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha indicado que la ligera moderación de la inflación que la sitúa por debajo de la subida salarial media pactada en convenios, no puede ocultar las dificultades que siguen teniendo miles de personas con salarios bajos para llegar a fin de mes. Por ello, el sindicato considera imprescindible reforzar la negociación colectiva como herramienta de incremento salarial y la subida del SMI hasta situarlo en el 60% del salario medio.

Según los últimos datos del INE, el IPC en Aragón se ha situado en el mes de diciembre en el 2,9%, la misma cifra que a nacional que también se sitúa en el 2,9. Estas cifras suponen un descenso respecto al mes anterior de 0,2 puntos en Aragón y 0,1 en el conjunto de España. La inflación subyacente, en la que no se contabiliza el precio de la energía y los alimentos no elaborados, se incrementa ligeramente (un 0,1) alcanzando el 2,7 en Aragón, mientras se mantiene al mismo nivel a nivel nacional llegando al 2,6.

Desde Comisiones Obreras Aragón han indicado que se sitúa la inflación por debajo de la subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados, que alcanza, en diciembre, el 3,23% en Aragón y el 3,53% en el conjunto del Estado. En este sentido, ha lamentado que esta cifra en Aragón se encuentre por debajo de la estatal, por lo que llama a las empresas aragonesas a tomar nota del conjunto del estado a la hora de sentarse en las mesas de negociación.

Para el sindicato, el hecho de que se supere la inflación anual confirma la importancia de la negociación colectiva como herramienta fundamental para proteger y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. No obstante, CCOO Aragón ha advertido de que esta mejora relativa no es suficiente porque "amplias capas de la población asalariada, especialmente quienes perciben los salarios más bajos, continúan soportando un elevado coste de la vida, con especial incidencia en gastos básicos como la alimentación, la energía y, de manera muy significativa,la vivienda".

Asimismo, estima necesaria una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que permita avanzar hacia el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

CCOO Aragón ha insistido en que "la moderación de la inflación no puede ser utilizada como argumento para frenar las mejoras salariales". Al contrario, "es el momento de repartir de forma más justa los beneficios del crecimiento económico, reforzar los salarios a través de la negociación colectiva, mejorar las condiciones laborales y desarrollar políticas públicas que contengan los precios de los bienes esenciales, en especial los vinculados a la vivienda".

Finalmente, la organización sindical ha reiterado su compromiso "con un modelo económico y social basado en el empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos fuertes y el reconocimiento efectivo de derechos, elementos imprescindibles para garantizar una salida justa y equilibrada de las actuales tensiones económicas".