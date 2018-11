CCOO Aragón exige que el Pacto de Estado contra la violencia de género actúe con mayor intensidad

Publicado 23/11/2018 14:09:35 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Aragón ha reclamado que se pongan en marcha medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género con "suficiente intensidad" para acabar con "esta lacra social" y con "una de las más terribles atrocidades que actualmente atenta contra los derechos humanos".

El sindicato ha celebrado este viernes una concentración en las puertas de su sede en Zaragoza, donde varias decenas de personas han pedido políticas más efectivas para terminar con esta violencia. La responsable de la Secretaría de Mujeres e Igualdad de CCOO en Aragón, Elena Pérez, ha asegurado que el fin de este encuentro es "reafirmar nuestro compromiso" con la lucha contra actitudes machistas.

"Queremos demostrar que vamos a seguir luchando contra esta lacra social porque las cifras no dejan de ser muy importantes, cifras de asesinatos machistas y de otros tipos de violencia contra las mujeres y niños en el ámbito familiar", ha defendido Pérez, quien ha avanzado que "un 30 por ciento de las peticiones de órdenes de protección en España han sido denegadas".

"No solo es eso", ha afirmado, sino que se producen "fallos en los procedimientos judiciales y policiales" que no permiten acabar con la violencia de género. "El Pacto de Estado corrige algunos de estos problemas, pero de forma insuficiente, y no se pone en práctica con la suficiente intensidad".

En la concentración de este viernes se han podido leer pancartas con lemas como 'Empiezan controlando, acaban maltratando', 'El amor no hace daño' o 'No morimos, ¡nos matan!', con las que se han querido poner de manifiesto que la violencia machista busca "mantener a las mujeres en una inaceptable situación de subordinación con respecto a los hombres".

Elena Pérez, junto a la secretaría de Acción Sindical de CCOO Aragón, Sonia García, han sido las encargadas de leer un manifiesto en el que han reclamado medidas para fomentar la igualdad de género en todos los ámbitos. Así, se ha advertido de que los factores que incrementan los casos de violencia son "la ausencia de políticas educativas igualitarias, la desprotección social, el desempleo, la feminización de la pobreza y la insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a las víctimas".

El sindicato ha hecho especial hincapié en el ámbito laboral y económico, factores "muy influyentes en la desigualdad por género". Para ello, reclamado medidas efectivas que fomenten el empleo y la mejora de los derechos laborales para las víctimas de violencia machista. En el marco de la negociación colectiva, CCOO trabaja en la implantación de planes de igualdad en las empresas aragonesas y en iniciativas de formación.

MOVILIZACIONES

La organización sindical ha instado a todos sus afiliados y a la ciudadanía en general a participar en las movilizaciones y actos que se llevarán a cabo este domingo, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En Zaragoza, la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de España, bajo el lema 'Contra la violencia machista, lucha feminista: ven a tirar abajo el patriarcado'. En Teruel, a las 11.00 horas, en la plaza del Torico, carrera reivindicativa contra la violencia de género.

En la capital turolense, a las 12.30 horas, se dará lectura al manifiesto por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Por último, Huesca acogerá un acto del Ayuntamiento para conmemorar este día, a las 20.00 horas, en la escalinata del Casino, en la plaza de Navarra.