CCOO Aragón pide reforzar las políticas de empleo ante el aumento del paro interanual

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha urgido este martes al Gobierno de Aragón a reforzar las políticas de empleo ante el aumento del paro interanual.

En una nota de prensa, han señalado que según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026, publicada este martes, en Aragón hay 57.300 trabajadores sin empleo, 1.000 menos que durante el primer trimestre del año, pero 5.600 más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pese a ello, la región creó 5.300 puestos de trabajo entre abril y junio, elevando el total de ocupados a 643.300, el nivel más alto registrado para este trimestre desde que hay registros.

En el ámbito nacional, el mercado laboral cerró el segundo trimestre con un récord histórico de 22,77 millones de ocupados --22.779.000 personas-- y un total de 2.495.300 parados, tras registrar un descenso de 213.300 desempleados.

La tasa de paro se sitúa en Aragón en el 8,7%, un 1,7% menos que en España, han continuado. Históricamente, el paro suele caer en Aragón durante el segundo trimestre: ha descendido en 18 ocasiones y solo ha subido en siete, aunque la bajada del último periodo ha sido la más tímida de toda la serie del INE.

Pese a ello, la región creó 5.300 puestos de trabajo entre abril y junio, elevando el total de ocupados a 643.300, el nivel más alto registrado para este trimestre desde hay registros.

"Sin embargo, estos datos no deben ocultar que el desempleo sigue siendo superior al de hace un año, con 5.600 personas más en paro, y que la reducción trimestral del desempleo ha sido la más débil de toda la serie histórica para un segundo trimestre".

Además, han indicado desde CCOO, "preocupa que el empleo generado se concentre en el sector público mientras el empleo privado retrocede, así como el fuerte incremento del paro en la construcción y el elevado desempleo juvenil, que supera el 21%". "También persiste una importante brecha de género, con una tasa de paro femenina casi tres puntos superiores a la masculina".

Para CCOO, "estos datos evidencian la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, impulsar la inversión productiva y favorecer la creación de empleo estable y de calidad en el sector privado, sin renunciar al fortalecimiento de unos servicios públicos que continúan siendo un importante motor de empleo y cohesión social".

"Es imprescindible prestar una atención específica a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, especialmente las personas jóvenes, parados de larga duración y las mujeres, para avanzar hacia un mercado de trabajo más sólido, inclusivo y con mejores condiciones laborales".