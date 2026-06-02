CCOO Aragón reclama políticas activas de empleo que acaben con el paro de larga duración

Archivo - Sede del sindicato CCOO en Aragón, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha reclamado políticas activas de empleo que acaben con el desempleo de larga duración porque, a pesar de los buenos resultados conocidos este martes, para el sindicato persisten desafíos relevantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

El análisis del paro registrado -- que ha bajado en 709 personas en mayo en Aragón hasta los 47.798 desempleados-- no puede obviar la persistencia de un núcleo duro de desempleo, en particular el paro de larga duración, que sigue representando el 38,62% del total y evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora.

"Afrontar esta realidad exige reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, una cartera común de servicios en todo el territorio y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos", ha asegurado el responsable de empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio.

Al mismo tiempo, y en coherencia con la propuesta sindical unitaria impulsada por CCOO, resulta imprescindible abordar de forma integral los desequilibrios del mercado de trabajo, actuando sobre el régimen de despido --reforzando la causalidad, las garantías y el carácter disuasorio de la indemnización-- y sobre el contrato a tiempo parcial, limitando su uso a supuestos justificados, garantizando la previsibilidad de la jornada y reforzando el derecho a la jornada completa como estándar.

Se trata de medidas interconectadas que buscan corregir la precariedad estructural, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad del trabajo.

En definitiva, la evolución positiva del empleo confirma la capacidad de la economía aragonesa para seguir generando oportunidades, pero también señala que es el momento de afrontar con decisión estos retos.

"Solo mediante el impulso de reformas como las planteadas en la propuesta sindical, el refuerzo de las políticas activas de empleo y la mejora de los salarios será posible consolidar un mercado de trabajo más equilibrado, productivo y socialmente justo", ha concluido Asensio.