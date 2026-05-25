CCOO y CHA comparten su preocupación por la siniestralidad laboral y la privatización de servicios públicos

Reunión entre los líderes de CCOO Aragón, Manuel Pina, y CHA, Jorge Pueyo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, y el presidente de CHA, Jorge Pueyo, han mantenido este lunes un encuentro en el que han compartido sus principales preocupaciones sobre la situación actual de la Comunidad, principalmente la siniestralidad laboral y la "conflictividad" por las "privatizaciones" en servicios públicos, a lo que el dirigente aragonesista se ha referido como "ayusización de la política aragonesa".

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión, Pina ha destacado las "excelentes" relaciones que han mantenido siempre el sindicato y el partido, que espera que se mantengan en esta nueva etapa con Jorge Pueyo al frente de CHA.

En primer lugar, se ha referido a la siniestralidad laboral, que es "una de las preocupaciones mayores" que tienen en los últimos tiempos, después de que los veranos de 2023 y 2025 fueran "muy duros", con "muchísimas muertes en el trabajo", y de que el inicio de 2026 haya sido "muy preocupante", con 14 personas que han perdido la vida en accidentes laborales.

"Tenemos que estar muy encima del ámbito de las medidas para evitar esas muertes, porque hay muchas que tienen un patrón muy determinado, sobre todo en sectores como la construcción o como el transporte, subcontratas, personas que son autónomas y, por tanto, con falta de control sobre las medidas preventivas a tomar", ha subrayado el líder de CCOO Aragón, tal y como llevan tiempo trasladando al resto de partidos políticos y al propio Gobierno autonómico.

"Una de las cuestiones que hemos comentado es que no puede ser que haya gente que se siga subiendo un tejado a hacer un trabajo sin ninguna medida de protección, se caiga y se mate. Y estamos viendo cómo eso se sigue produciendo en el año 2026", ha lamentado.

En relación a los servicios públicos, ha asegurado que hay "bastante conflictividad" en el sector sanitario o en el educativo, en el primer caso por cuestiones profesionales, pero en el segundo por el rechazo a medidas como la concertación del Bachillerato.

A este respecto, Pina ha reiterado la apuesta "histórica" de CCOO por unos servicios públicos con gestión pública, porque son los que "garantizan de mejor manera la calidad", y ha advertido de que no van a estar de acuerdo y van a "pelear" para que no se lleven a acabo "las privatizaciones que se están produciendo en el ámbito educativo" y también en el ámbito sanitario, refiriéndose a la reducción de listas de espera mediante derivaciones a centros privados.

"AYUSIZACIÓN" DE LA POLÍTICA ARAGONESA

Por su parte, Pueyo ha coincidido en que la formación mantiene "muy buena sintonía" con CCOO y ha constatado que se está dando "una ayusización de la política aragonesa", con una privatización "cada vez más profunda" de la sanidad, de la educación y de otros servicios públicos, "rompiendo todos los consensos" en Aragón, algunos incluso reflejados tanto en el Estatuto de Autonomía como en la propia Constitución.

Unos consensos, ha recalcado, que "venían a decir que lo público es la única forma de garantizar servicios en todo el territorio y la única forma de garantizar la igualdad".

Con respecto a la siniestralidad, ha alertado de que ya han muerto 14 personas en el trabajo en Aragón en lo que va de año y de que la situación se suele recrudecer mucho en verano por los mayores riesgos que se derivan de la época estival y de las altas temperaturas.

El también portavoz parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha avanzado que seguirán llevando iniciativas a las Cámaras para trabajar entre todas las instituciones para tratar de evitar este "drama", ya que "nadie debería perder la vida en el trabajo".

DEFENSA DEL PEAC

Por último, ambos dirigentes se han detenido a hablar acerca del programa de cualificación del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PEAC), un programa "de éxito", que ha conseguido cualificar a casi 6.000 personas en los últimos cuatro años, del que se han acabado los fondos, ha indicado Manuel Pina.

Ha recordado que los cuatro agentes sociales --CCOO, UGT, CEOE y Cepyme-- han gestionado este programa y que "sería bueno" que el Gobierno de Aragón, una vez acabados los fondos, procedentes de una mesa sectorial estatal, pusiera el dinero.

"Lo decimos porque el ámbito de la formación es un ámbito muy importante, creemos que es el ámbito donde hay que hacer mayor incidencia para mejorar la calidad del mercado laboral aragonés y, por tanto, que personas que tienen una experiencia laboral, pero no un título oficial, que se les permita tener una acreditación, una acreditación legal y, por tanto, una acreditación que les permite después utilizar esa experiencia", ha explicado.

El representante de CHA ha recogido el guante y ha avanzado que van a llevar a las Cortes de Aragón una iniciativa sobre el PEAC, al que también ven como "un ejemplo de éxito", por lo que creen que el Gobierno autonómico debe suplir la falta de fondos.

"En definitiva, Chunta Aragonesista se reivindica como una herramienta al servicio de asociaciones, sindicatos y toda la masa social aragonesa, y esa colaboración con CCOO está mejor que nunca", ha concluido.