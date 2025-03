CCOO Industria reclama la participación de los sindicatos en el desarrollo de las inversiones anunciadas en Aragón

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Industria, Garbiñe Espejo, ha reclamado "que se dé participación" a los sindicatos en el desarrollo de las inversiones milmillonarias anunciadas en Aragón "para hablar de política industrial, de las energías renovables y de las inversiones en el sector del automóvil, tan importante en esta Comunidad".

Espejo asiste este viernes en Zaragoza al IV Congreso de CCOO Industria Aragón en un momento de transición hacia un nuevo modelo industrial que coincide con el relevo al frente de la secretaría general de la federación de Industria de CCOO Aragón, en el que el candidato Nacho Serrano está llamado a recoger el testigo que deja la saliente Ana Sánchez.

La responsable sindical de Industria a nivel nacional considera que "hay que dar tiempo" a la implantación de las inversiones que se vienen anunciando en la Comunidad para hacer una valoración más objetiva, "pero, por el momento, no se está haciendo con los sindicatos y eso no es una buena manera de comenzar", ha advertido.

En ese sentido, Espejo ha sostenido que "las inversiones no van a tener resultados sociales por sí solos porque esto no se trata de abrir la cartera y poner la dotación presupuestaria encima de la mesa, sino que se ha de contar con la participación de los sindicatos para ver cómo se extienden esas inversiones".

Una reivindicación del papel de las organizaciones sindicales que va en la línea marcada por el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica aprobado el pasado mes de diciembre y en desarrollo ahora mismo en el Congreso.

"Cuando hablamos de industria, no lo hacemos solo de los trabajadores y trabajadoras del sector, sino que nos dirigimos a toda la ciudadanía, porque es la industria la que genera ese empleo de calidad que refuerza la economía y da estabilidad al país, lo que beneficia a la enseñanza y sanidad públicas, el estado de bienestar".

Por ello, ha apelado a la "corresponsabilidad" de todos los partidos políticos del arco parlamentario: "No puede ser que a todo el mundo se le llene la boca diciendo que tenemos que reindustrializar el país y, lógicamente, no podemos hacerlo a cualquier precio, pero no solamente hay que decirlo con palabras, sino también con hechos".

Un mensaje dirigido específicamente al PP, al que Espejo ha exigido esa "corresponsabilidad" para apoyar y dar luz verde cuanto antes a ese anteproyecto de la Ley de Industria, del que ha destacado el papel protagonista que el texto concede a los sindicatos en la política industrial, la importancia de las mesas de reindustrialización ante el actual cambio de modelo productivo y la necesidad de que la norma venga acompañada de un Pacto de Estado por la industria.

"No se ha contado con los sindicatos para hablar de política industrial en la vida en este país y por primera vez lo hemos conseguido, fruto de aquella manifestación que hicimos el 21 de junio", ha subrayado. Ese protagonismo, ha comparado, será como el que se da cuando se habla del SMI, la reforma laboral o la de las pensiones".

En cuanto al pacto de Estado que, según recoge el proyecto legal, debe acompañar a la futura ley, Espejo ha llamado la atención sobre su relevancia ante los vaivenes políticos: "Sabemos de sobra que, dependiendo de quién gobierne en cada momento, leyes como la de la Educación se modifican mejor o peor y la industria en España no puede depender de quién está gobernando en cada momento". Para ello, ha defendido, "la única herramienta de estabilidad es un pacto de Estado por la industria que recoja el compromiso de todos los partidos políticos y hablar de todas las políticas que necesitamos para la industria". Porque, según ha apuntado, "no es solamente hablar de energía, hay que abordar la reindustrialización, del impacto de género que va a tener el cambio de modelo productivo, de infraestructuras, de cohesión social".

RETOS DE LA INDUSTRIA EN ARAGÓN

En ese proceso de cambio del sector, la secretaria general de CCOO Industria Aragón, Ana Sánchez, ha expuesto que Aragón afronta un "reto" marcado por el "cambio geopolítico en el orden mundial y el impulso que parece que está tomando la Unión Europea para responder ante los retos industriales, ante las que CCOO responderá con propuestas para dar un impulso a los sectores en transición y aquellos nuevos sectores que surjan".

A modo de balance en su despedida, Sánchez cree que su organización en Aragón está "fortalecida" tras el trabajo de los últimos cuatro años mediante los convenios colectivos y el diálogo social, para los que confía poder tener "mayor intervención" en el ámbito autonómico "como ocurre en el ámbito estatal con el Gobierno.

En concreto, la responsable saliente de Industria de CCOO ha señalado el momento "de transición" del sector del automóvil y "el cambio radical del panorama" a una situación "muy positiva" que ha traído la 'joint venture' de Stellantis con CATL tras un periodo de "incertidumbre". "Otra cosa son las perspectivas de venta de ese mercado, donde tienen que intervenir otros factores, otros impulsos que no se van a hacer lógicamente solo a nivel de Aragón, sino que se van a hacer a otro nivel", ha apuntado.

También ha subrayado el "do de pecho" que ha dado CCOO en el sector primario, y el papel a desempeñar en el proceso de descarbonización "para combinar el seguir manteniendo una energía barata que nos permita impulsar la industria y atender a los retos medioambientales que también se nos plantean".

Preguntada por la posibilidad de que Aragón pueda acoger las inversiones en el sector armamentístico a las que insta la Unión Europea ante la amenaza que supone Rusia, Sánchez ha aclarado que Aragón no cuenta por el momento con una industria armamentística "de peso", pero ante esa perspectiva de crecimiento, "lógicamente nosotros defenderemos los empleos; otra cosa es que, igual que otros sectores como la energía, son controvertidos, porque por un lado está el lado claro, que es el empleo, y el lado oscuro, que es para qué se destina", ha valorado.

Por último, el candidato a la secretaria autonómica de CCOO Aragón Industria, Nacho Serrano, ha llamado a hacer del sindicato un "eje transformador social" e intentar, "dentro de la negociación colectiva, el legislar y regular las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Aragón".

En ese empeño, Serrano ha resaltado el reto por delante de extender la red sindical tanto al medio rural como al resto de ámbitos "frente a la entrada de la ultraderecha, la desinformación y la mala prensa que hemos conseguido durante muchos años, fruto de estas malas informaciones sobre los sindicatos".

Por ello, ha animado a "pelear por poner al sindicato en la posición en la que tenemos que estar, ser visibles, y todo eso se hará con campañas, con trabajo y con reconocimiento, sobre todo para que la gente sepa que los derechos de los convenios colectivos no vienen caídos del cielo, sino que son los representantes que son elegidos en las elecciones sindicales los que negocian los beneficios que tienen, en este caso los sociales, dentro del ámbito laboral".