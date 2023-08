CCOO pide al Gobierno de Aragón que aumente la inspección ante la siniestralidad laboral con 10 muertos en dos meses

ZARAGOZA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Aragón ha pedido al nuevo Gobierno autonómico que "tiene que incrementar" las labores de inspección y control ante la alta siniestralidad laboral, pero no una vez que han pasado los accidentes, que también para saber qué ha pasado y para aprender, sino previamente, después de que hayan fallecido diez trabajadores en dos meses.

Responsables de CCOO en Aragón se han concentrado a las puertas de este sindicato en Zaragoza para mostrar su rechazo a esta sucesión de accidente laborales, que suman 21 muertos en todo este año 2023.

El último fallecido ha sido un empleado de la empresa alcañizana Transportes Mora que perdía la vida este lunes en el vertedero de la empresa RINZA, en Zaragoza, al ser aplastado por una bala de residuos de plástico.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha argumentado que el Gobierno de Aragón tiene que incrementar esa labor de formación de manera que, sobre todo, en los ámbitos más pequeños de las empresas, en los ámbitos de autónomos, de las contratas y subcontratas, haya ese conocimiento que permita que situaciones como las de ayer, "que parece que son situaciones que pueden prevenirse, como casi todas cuando acabas estudiando un accidente, puedan acabar con esta lacra que tenemos en el mundo de hoy".

A su parecer, el nuevo gobierno que se está constituyendo y que está haciendo los últimos nombramientos, "tiene que tener como una de sus prioridades" el mundo laboral en general, el mundo del trabajo, y esta cara dramática que se da en los accidentes laborales. "No está este ámbito de la siniestralidad en el acuerdo de gobierno que se firmó y tampoco apareció en el debate de investidura, pero nosotros vamos a pedirle al gobierno en la primera reunión que tengamos de manera oficial, que esto sea una prioridad", ha indicado.

Sobre la fecha de reunión, ha comentado que están a la espera de que se les llame. "Se nos ha dicho --ha expuesto Pina-- que se nos va a convocar rápido. Están con los últimos nombramientos, pero es agosto y no se tendría que ir mucho más allá porque hay varios temas".

Para Manuel Pina se trata del asunto "más importante", por la sucesión que ha habido en julio y agosto, y ha apremiado a empezar a trabajarlo. En Aragón, ha recordado, el diálogo social "siempre ha dado muy buenos frutos porque hemos estado encima de los problemas reales que ocurren. Y esto, claramente, es un problema".

EL MOTIVO

Sobre los motivos que sean los causantes de tantos accidentes laborales, Pina ha comentado que por parte de las empresas principales que contratan trabajos, "no hay un control del cumplimiento de las medidas de prevención". Si una medida de prevención que puede evitar un accidente no se ha aplicado y, además, alguien no ha supervisado que se produzca, para eso están los ámbitos de prevención en las empresas y para eso está, parar un trabajo cuando no se ponen las medidas o cuando hay un fallo en una máquina, ha apuntado.

"Nosotros lo que decimos es que hay que poner el foco en ese control previo de la medida de prevención que no se ha cumplido. Y ese es el hilo conductor que hemos visto durante este verano, el incumplimiento de esas medidas que podían haberlo evitado", ha zanjado.

CONDOLENCIAS

En declaraciones a los medios de comunicación, ha querido expresar la "indignación y el dolor" por los accidentes laborales, que son el motivo de la concentración de este martes. "No tenemos palabras --ha agregado-- para expresar el dolor y la consternación por lo que está ocurriendo durante el verano, que se suma a lo que ha ocurrido durante este año".

De esta forma se ha referido a los diez trabajadores muertos entre los meses de julio y agosto, y que son 21 durante todo el año, en los que se dan una serie de características que "hay que estudiar" al argumentar que "son siempre empresas relativamente pequeñas o contratas o subcontratas o trabajos autónomos en los que, sobre todo, fallan medidas de prevención, y en las que hay a veces también una falta de formación de las personas que están realizando esos trabajos".

Ante las "dramáticas" cifras de lo que es la "peor cara" del mundo laboral, que es las muertes en accidentes laborales, CCOO en Aragón ha reiterado su llamamiento al nuevo Gobierno autonómico para que "se tome de verdad, muy en serio, algo que es un drama".