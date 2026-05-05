CCOO sitúa salarios, jornada y desempleo de larga duración como los retos del mercado laboral aragonés

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ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha situado como principales objetivos del mercado laboral aragonés la reducción del desempleo de larga duración, la reducción de la jornada laboral y avanzar en salarios más justos, ya que los datos positivos del paro en los últimos años "demuestran que la mejora de los derechos laborales no sólo aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que impulsa la economía".

Así lo ha afirmado el responsable de Empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, tras conocerse los datos del paro registradop en la Comunidad, que bajó en 1.355 personas en abril en Aragón en relación al mes anterior (-2,7%) hasta los 48.507 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"En contra de los planteamientos austericidas y neoliberales, que siempre recetan recortes de garantías y de salarios con nefastos resultados --como se comprobó tras la Gran Recesión--, la aplicación desde 2018 de una estrategia diametralmente opuesta ha demostrado la falsedad de las predicciones liberales", ha remachado Asensio.

El sindicato ha defendido que la apuesta por el contrato fijo, la recuperación de derechos laborales, el reequilibrio de la negociación colectiva y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han logrado situar a la economía aragonesa en una senda de crecimiento sostenido que la sitúa "a la cabeza de las grandes economías europeas y que está logrando cifras récord de empleo y mínimas de paro".

"Estos buenos registros marcan el camino a seguir en los próximos años, que pasa por seguir mejorando los derechos laborales y la calidad del empleo y por elevar más los salarios, fuente principal de la renta de los hogares que, con su consumo, sostiene nuestra demanda interna", ha asegurado Asensio.

No obstante, ha marcado varios retos de futuro, comenzando con mantener la reducción del paro de larga duración, que supone el 36,15% del total, para lo que ha apostado por unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).

En segundo lugar, ha dicho que "es clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial", una reforma "necesaria" para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajao, que tiene "un amplio respaldo social" y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Por último, desde CCOO ven "imprescindible" avanzar hacia salarios más justos ya que, pese a "cierta recuperación" en el poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos tres años, la guerra de Irán y sus consecuencias en los mercados energéticos "amenazan con erosionar el poder de compra de las personas trabajadoras, especialmente de quienes perciben salarios bajos".

Por ello, "resulta imprescindible incluir en todos los convenios colectivos cláusulas de revisión salarial para proteger las subidas pactadas de los aumentos de precios sobrevenidos", ha concludio Carmelo Asensio.