CCOO y UGT Aragón exigen más control y prevención para evitar que haya más accidentes mortales en el trabajo

Concentración de UGT y CCOO Aragón por la muerte en accidente laboral de un trabajador en Montalbán (Teruel). Se trata de la décima vícitma mortal en lo que llevamos de año en Aragón. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón reclaman mayor control y prevención a las empresas principales, a las contratas y a Inspección de Trabajo para atajar de una vez la sangría de víctimas mortales en accidentes de trabajo, que en Aragón alcanza ya la decena en este 2026.

La falta de medidas de seguridad a que las investigaciones apunta estuvo detrás de la muerte este miércoles de un transportista de 42 años en Montalbán (Teruel), lleva a los sindicatos a reafirmarse en su idea de que existe un "problema estructural" en materia de prevención.

"Las medidas de prevención no se acaban de tomar por parte de las empresas principales que contratan, ni por parte de las contratas", ha lamentado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, durante la concentración llevada a cabo este jueves por representantes de su sindicato junto a los de UGT Aragón en el Monumento a la Constitución para mostrar su rechazo ante el último accidente laboral mortal registrado en la Comunidad autónoma, el segundo en pocos días tras la muerte de un trabajador en el sector de la construcción en San Mateo de Gállego (Zaragoza).

Pina, ha advertido de la gravedad de la situación: "Este año hemos empezado muy mal el año y no estamos todavía en la época donde esos accidentes se producen de manera más habitual, que es el verano, donde se multiplican mucho las obras en el ámbito del sector de la construcción".

Tras comentar que, en el que caso del siniestro de Montalbán, "no estaba bien asegurada la carga que le cayó al trabajador" ha subrayado que la responsabilidad es clara: "Las medidas de prevención no son autoimpuestas, tienen que estar controladas principalmente por parte de las empresas, porque es su responsabilidad, y también por parte de la Inspección de Trabajo".

Y ha recalcado que estos accidentes son evitables: "Esto tiene responsabilidades y, por tanto, instamos a las empresas y al Gobierno a que esa responsabilidad en tomar las medidas de prevención y en controlar que se tomen se siga ejerciendo ante accidentes como este, que son ya reiterativos".

CCOO Aragón exige a las administraciones públicas que extremen la vigilancia y el control para prevenir accidentes laborales, la puesta en marcha de un plan de choque contra la siniestralidad y el refuerzo de recursos. Este sindicato reclama una mayor exigencia a las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.