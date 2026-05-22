CCOO y UGT reclaman medidas preventivas para evitar los infartos o ictus en el puesto de trabajo

El secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, durante su intervención en la lectura del manifiesto con motivo de la concentración para lamentar una nueva muerte de una persona en su puesto de trabajo. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Aragón se han concentrado este viernes frente al monumento a la Constitución de Zaragoza para denunciar una nueva muerte en el trabajo, en esta ocasión, por una patología no traumática, un infarto, lo que eleva a 14 el número de personas que han perdido la vida en el trabajo en 2026 en Aragón.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de mayo en la empresa Magna Automoción, ubicada en el polígono El Campillo de Zuera (Zaragoza). Un trabajador de 28 años contratado a través de la empresa Eulen Flexiplan sufrió un accidente cardiovascular en su puesto de trabajo en el que apenas llevaba tres días, según han trasladado fuentes sindicales.

CCOO y UGT Aragón han recordado que sufrir un infarto o ictus en el trabajo se considera, sin lugar a dudas, accidente laboral, puesto que su causa puede estar relacionada con la carga de trabajo, el estrés, las temperaturas, y el sobreesfuerzo, entre otras.

Así lo establece el Artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los infartos, ictus y otras patologías no traumáticas en el trabajo están vinculados a riesgos psicosociales derivados de la organización laboral, como altas exigencias, baja capacidad de decisión, inseguridad y escasa compensación, que incrementan significativamente el riesgo de enfermedades coronarias.

Además, la digitalización del trabajo está intensificando estos factores de riesgo. Para el secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, "el fallecimiento del trabajador en Magna debe considerarse accidente laboral, aunque sea por causa cardiovascular, y es necesario analizar si las condiciones de trabajo --estrés, temperatura, sobreesfuerzos-- han influido, ya que este tipo de accidentes suponen un 43% de los casos de accidentes mortales en jornada en España.

La circunstancia de que el trabajador llevase tres días en la empresa plantea para Clarimón la cuestión de si contaba ya en ese momento o no con el correspodiente reconocimiento médico: "De acuerdo con la norma se le tenía que haber hecho un reconocimiento médico antes de entrar a trabajar. ¿Se le hizo o no se le hizo? ¿Se hubiera podido localizar esta patología en ese reconocimiento médico?", se ha preguntado antes de apuntar que esperan el resultado de la autopsia para conocer si hay una relación directa entre la causa de la muerte y las condiciones de trabajo.

PREVENCIÓN ANTE EL CALOR INTENSO

Además, ante la próxima llegada de las olas de calor a la Comunidad autónoma, Clarimón asegura que "es necesario reforzar la prevención de riesgos por altas temperaturas y otros fenómenos extremos mediante campañas, formación y su inclusión en la negociación colectiva, tal como permite la Ley 8/2024 y el Estatuto de los Trabajadores".

Y ha recordado la campaña de prevención de riesgos frente a altas temperaturas puesta en marcha, así como las jornadas y cursos, de los que ya se han impartido dos en Zaragoza y en Monzón (Huesca), además de uno próximo que probablemente realicen en Calatayud (Zaragoza).

La iniciativa también se difunde mediante folletos, guías y demás materiales para distribuir por redes sociales, por Instagram y WhatsApp "para concienciar a trabajadores y trabajadoras de los riesgos de lo que viene, tanto en interior como en exterior, relacionado con el aumento de las temperaturas, el aumento de las olas de calor".

Por su parte, el secretario de salud laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha señalado que las patologías no traumáticas tienen una alta incidencia en las estadísticas: "Llevamos tres accidentes mortales por esta causa en Aragón en 2026" y ha instado a tomar "medidas preventivas para evitar estas situaciones".

En este sentido, ha reclamado hacer controles de salud en las empresas "porque hacen una estimación real, sobre todo para conocer que trabajadores y trabajadoras no tengan ninguna afección vinculada con el estrés, que puedan generar una patología como como un ictus o un infarto".

De las Morenas ha trasladado el pésame a los familiares y compañeros del trabajador fallecido y ha mostrado su deseo de que el contador de víctimas mortales en el trabajo se frene y que en el siguiente ejercicio pueda llevarse a cero para lo que ha reclamado "más medios y más recursos, así como con más medidas preventivas".