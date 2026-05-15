El CDAN inaugura 'Ellas ilustran botánica' con trabajos de 60 autoras y 500 obras en exposición

Exposición 'Ellas ilustran botánica' en el CDAN. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca ha presentado este viernes la exposición 'Ellas ilustran botánica', que muestra el trabajo de 60 autoras de ámbito nacional e internacional, tres de ellas aragonesas --Lorena Cosba, Vicky Méndiz y Gema Rupérez--, con más de 500 obras en exposición.

La muestra, que se inaugura al público este sábado y se podrá visitar hasta el 1 de noviembre, trata de situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas.

La botánica como ciencia fue considerada en sus inicios un trabajo de hombres, mientras que el de las mujeres era impedido, en algunos casos perseguido y, como mínimo, pasaba inadvertido o era ignorado. Vinculada a ella, a lo largo de la historia y durante siglos, la ilustración botánica femenina ha permanecido igualmente en un segundo plano, o en el anonimato, porque hasta avanzado el siglo XVIII el papel que a la mujer se le daba en cualquier faceta relacionada con la botánica se limitaba al cuidado de las plantas.

Durante siglos, la botánica se configuró como un ámbito de conocimiento reservado casi exclusivamente a los hombres. La participación de las mujeres fue limitada, invisibilizada o directamente excluida, quedando en muchos casos relegada a tareas asociadas al cuidado de las plantas.

En este contexto, la ilustración realizada por mujeres permaneció en un segundo plano o en el anonimato, a pesar de su papel fundamental en la observación, el registro y la transmisión del conocimiento botánico.

'Ellas ilustran botánica', proyecto desarrollado desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con el grupo de investigación Imagen, Patrimonio, Arte, Conservación y Tecnología, nace con el objetivo de recuperar esa genealogía y situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas.

ARTE, CIENCIA Y GÉNERO

La muestra plantea un recorrido que conecta estas prácticas históricas con propuestas contemporáneas, poniendo en relación distintos modos de observar, representar y pensar el mundo vegetal desde la intersección entre arte, ciencia y género.

El proyecto ha sido expuesto previamente en otras sedes como el Real Jardín Botánico en Madrid o en el Palacio Cristina Enea de San Sebastián; en su adaptación a CDAN pone el foco en la obra contemporánea, situando la mirada de las artistas actuales en diálogo con las prácticas históricas y fondos patrimoniales.

A través de dibujos, libros, fotografías y prácticas contemporáneas, se pone en valor tanto la dimensión estética de estas imágenes como su papel en la construcción del conocimiento botánico.

La exposición está comisariada por Toya Legido y Lucía Moreno Diz, del Grupo de Investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

ACTIVIDADES PARALELAS

'Ellas ilustran botánica' se acompaña de un programa de actividades paralelas que ha comenzado este viernes, día 15, a las 17.00 horas, con la conferencia 'Fotografía, mujer y botánica: nuevas miradas sobre lo vegetal', a cargo de la comisaria de la muestra, Lucía Moreno Diz.

Este sábado, a las 12.00 horas, tendrá lugar una visita guiada con las comisarias y presencia de artistas, con entrada libre; mientras que el domingo, de 10.00 a 13.00 horas, se ha programado un paseo botánico desde Huesca hasta el CDAN, de la mano del biólogo y divulgador científico Víctor Ezquerra.

El domingo 24 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas, la artista Gema Rupérez impartirá el taller 'Yo también soy invasora', una sesión de campo, de archivo y de dibujo en torno a la obra 'Especies invasoras', de Gema Rupérez. El sábado 20 de junio, de 10.00 a 14.00 horas, Níkua ofrecerá el taller 'Flores de papel', en el que los asistentes aprenderán a crear una rosa antigua de papel.

Asimismo, se han programado visitas dibujadas a la exposición, los domingos 21 de junio, 26 de julio, 27 de septiembre y 25 de octubre, a las 11.30 horas, para todos los públicos. La propuesta pone en práctica la forma de trabajo de las ilustradoras científicas para quienes el dibujo es una forma de estudio.

A través de diversas dinámicas, se explorará el diálogo entre las obras de la exposición, la arquitectura del CDAN y la naturaleza del jardín.

Vicky Méndiz liderará el taller 'Antotipia. La escucha de las plantas', el domingo 28 de junio, de 11.30 a 14.00 horas. La antotipia será el recurso utilizado para investigar las posibilidades que los pigmentos vegetales tienen para crear imágenes mediante la luz solar.

El taller propone un reencuentro con los orígenes de la fotografía desde una perspectiva totalmente experimental. De la mano de la artista Vicky Méndiz, los participantes dejarán de lado la cámara para sumergirse en la antotipia: una técnica del siglo XIX que utiliza la fotosensibilidad de los jugos vegetales para crear imágenes únicas.

El domingo 12 de julio, de 10.00 a 14.00 horas, Lorena Cosba propone participar en el taller 'Cianotipia. Azul como una naranja', una vuelta a los orígenes de la imagen y una invitación a disfrutar del proceso.

La cianotipia es un método de copiado del siglo XIX, sencillo, accesible, ideal para disfrutar en familia. Un proceso totalmente analógico, mágico y con unos resultados sorprendentes.

INSCRIPCIONES

La inscripción para participar en las actividades se debe realizar en la página web 'https://tienda.cdan.es/'. Por otra parte, los viernes 12 y 17 de junio, a las 17.00 horas, se celebrará un club de lectura.

Se trata de una iniciativa dirigida a personas de todas las edades en la que se propone una lectura trimestral, que es trabajada durante dos sesiones, haciendo un total de cuatro lecturas y ocho reuniones anuales.

El libro de lectura para esta exposición es 'Las huellas de la vida', de Tracy Chevalier.Asimismo, se realizarán talleres didácticos para familias: a las 11.15 horas, durante los domingos de mayo a noviembre: 14 de junio, 19 de julio, 16 y 23 de agosto, 20 de septiembre, 11 de octubre y 1 de noviembre.

Para asistir será imprescindible reserva previa en la web 'https://tienda.cdan.es/'. También habrá visitas guiadas para público general a las 12.30 horas los días: 3 de junio, 19 de julio, 16 y 23 de agosto, 20 de septiembre, 11 de octubre, 1 de noviembre. En este caso no es necesaria reserva previa.

Todas las visitas incluyen un recorrido por la exposición 'Ellas ilustran botánica', el edificio y la finca Beulas. Los grupos organizados deben concertar la visita previamente.Se proponen actividades didácticas para centros educativos, con contenidos adaptados a los niveles educativos: Primaria, Infantil, ESO y Bachillerato.

En este caso, se utiliza el arte y las exposiciones como herramienta para reflexionar y comprender mejor el mundo. Las actividades para escolares son gratuitas y se celebran con reserva previa adaptándose al horario y calendario lectivo.

Los grupos pueden visitar el CDAN de lunes a viernes siempre con reserva previa, consultando disponibilidad en el correo electrónico 'didactica@cdan.es'.