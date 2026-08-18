El CECOPI acuerda el realojo, este miércoles, de los vecinos de siete localidades afectadas por el incendio de Riglos

Reunión del CECOPI en la Sala de Crisis del 112, en el Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado, en su reunión de este martes, el realojo, este miércoles, 19 de agosto, de los vecinos de las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Alastuey y Arrués, evacuados días atrás a causa del incendio forestal que desde el 10 de agosto ha quemado 18.400 hectáreas en el entorno de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras presidir la reunión del CECOPI esta tarde, en el Edificio Pignatelli.

La vuelta a estas localidades se llevará a cabo "de forma progresiva con el apoyo siempre de la Guardia Civil", que instalará un punto de información en Bailo, que funcionará también como oficina de denuncias por si hubiera habido algún robo o las viviendas presentaran desperfectos.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

El Gobierno de Aragón, en coordinación con el resto de las instituciones, sigue trabajando para evaluar y garantizar los servicios básicos en los municipios evacuados, en aras a poder facilitar la vuelta de los vecinos desalojados en el momento en el que se pueda garantizar su seguridad.

Respecto a las infraestructuras de agua afectadas por el incendio, los técnicos del Instituto Aragonés del Agua han visitado Atarés y Osia junto al Ayuntamiento de Jaca para evaluar los daños y definir las actuaciones necesarias.

En Atarés, el fuego ha afectado una de las captaciones y unos 300 metros de tubería, cuya reparación se realizará en colaboración con el Ayuntamiento. En Osia, se han producido daños en distintos elementos de la balsa y el Instituto ya está trabajando en una primera valoración para determinar cómo abordar su reparación.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública ha tomado ya muestras en todos los municipios afectados y Protección Civil ha preparado el dispositivo para proporcionar agua embotellada a los vecinos que puedan regresar a sus municipios.

El incendio mantiene restringida la circulación en la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los pk 38,8 y 70,8; la N-240 entre los pk 287,9 y 303; la A-1603 entre los pk 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602, en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.

AVANCE EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO

El consejero ha señalado que este martes se han podido llevar a cabo todas las actuaciones previstas. El fuego se ha reactivado en algunas zonas, especialmente en el sector 5, en torno a Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de la Peña, también en el sector 8, en la parte Norte.

Bermúdez de Castro ha comentado que la Benemérita ha expulsado este martes a varios curiosos de la zona del incendio y ha recordado que algunas carreteras están cortadas y los servicios de extinción circulan a gran velocidad "y por tanto son zonas peligrosas".

Este miércoles habrá en la zona del incendio medios aéreos y también habrá bomberos franceses. Habrá temperaturas por encima de los 38 grados y habrá viento seco y una humedad por debajo del 15%, "una barbaridad" para esta zona, ha añadido Bermúdez de Castro.

El operativo prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio.

Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo 6 helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada.

Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

El operativo mantiene desplegados durante la noche medios de extinción, seguridad y apoyo social procedentes de las distintas administraciones. El INFOAR del Gobierno de Aragón mantiene activas 9 cuadrillas terrestres, 7 autobombas, un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico. A este contingente se suman los bomberos del consorcio de Huesca, con 4 bomberos y una nodriza, y los del Parque de Huesca, con una nodriza, una autobomba táctica y un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene un BRIF desplegado durante la noche. El Ministerio de Defensa aporta, a través de la Unidad Militar de Emergencias, dos secciones con 80 efectivos y dos bulldozer, a los que se suma el Ejército de Tierra con tres bulldozer.

Entre las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha mantiene dos brigadas trabajando durante la noche. A este dispositivo se suman los tractoristas y voluntarios facilitados por las comarcas y ayuntamientos de la zona. A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia mantiene desplegados durante la noche 61 bomberos y 22 vehículos.

El grupo de seguridad cuenta durante la noche con una patrulla de la UPA y cinco patrullas de la Guardia Civil. El grupo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

El bloque de Protección Civil y logística se completa con un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos técnicos y una unidad logística de Protección Civil, los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania, y una unidad logística de SARGA.

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido este martes, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) al funeral del cabo de la UME Javier García Sancho, fallecido este lunes en accidente de tráfico cuando participaba en las labores de extinción de este incendio. "Perdió la vida protegiendo a nuestros pueblos y a sus vecinos", ha afirmado Azcón en un tuit.