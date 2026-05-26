Celma (PP) acusa a la DPZ de secundar "una operación para acabar con la fiesta de los toros"

Archivo - Plaza de toros de La Misericordia - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha reprochado a la Diputación de Zaragoza (DPZ) su negativa a atender la propuesta del Grupo Popular de conceder la Medalla de Santa Isabel a las dos escuelas taurinas de la provincia --Torrero-El Carmen y Mar de Nubes-- y que los nuevos pliegos de la plaza de toros de La Misericordia, publicados este martes tras la anulación de los anteriores por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), sean "una simple subasta económica" que no tiene en cuenta ni la calidad ni el número de festejos. Por todo ello, ha considerado que la institución está secundando una "operación" para "acabar con la fiesta de los toros".

En palabras de Celma, existe "una estrategia", impulsada a su juicio por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el Gobierno de España, "para arrinconar y hacer desaparecer la tauromaquia de la vida pública".

Así, ha criticado que el equipo de gobierno de la DPZ "quiera impedir el reconocimiento institucional a dos escuelas que llevan décadas formando a cientos de jóvenes en valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la educación".

"El PSOE vuelve a demostrar su desprecio hacia la tauromaquia y hacia todo lo que representa cultural, social e históricamente en nuestra tierra", ha señalado.

El presidente provincial del PP ha considerado que la Escuela Taurina de Torrero-El Carmen representa "el legado histórico de dos escuelas fundamentales para la tauromaquia aragonesa" de las que surgieron toreros aragoneses como Raúl Gracia 'El Tato' o Jesús Millán, mientras que Mar de Nubes "ha conseguido consolidarse como un referente en la formación de nuevos valores y jóvenes promesas del toreo aragonés como Aarón Palacio".

"Estas escuelas no solo forman toreros. Forman personas. Enseñan respeto a los mayores, compromiso, disciplina, tolerancia, sacrificio y amor por nuestras tradiciones", ha afirmado Celma.

NUEVO RIFIRRAFE EN TORNO A LA PLAZA DE TOROS

Por otro lado, ha cargado contra la gestión realizada por la institución provincial en torno a la plaza de toros de Zaragoza, advirtiendo de que "las decisiones que se están adoptando están llevando a los aficionados taurinos de nuestra tierra a quedarse sin la posibilidad de disfrutar de una programación taurina digna en una plaza histórica y centenaria".

"La Feria de San Jorge no se celebró por la incapacidad de la DPZ para sacar adelante los pliegos de gestión a tiempo pese a que sabían desde hace meses que tenían que hacerlo", ha apuntado.

Asimismo, Celma ha señalado que los nuevos pliegos para la gestión de la plaza "no valoran ni la calidad de los espectáculos, ni el número de festejos, ni las ganaderías aragonesas, ni las preferencias de los aficionados de Zaragoza".

"Han convertido la gestión de la plaza en una simple subasta económica abandonando completamente cualquier ambición cultural y taurina para Zaragoza", ha añadido.

Inicialmente, la DPZ optó por un modelo de contrato de arrendamiento patrimonial con un pliego en el que perdía peso el valor de la oferta económica en favor de otros criterios subjetivos como la calidad de la programación y la promoción y la difusión del coso y de la tauromaquia.

No obstante, quedó anulado tras varios recursos interpuestos por empresas taurinas, a las que el propio presidente de la institución acusó de obrar con "mala fe", y la DPZ aprobó finalmente un nuevo pliego en el que se tiene en cuenta exclusivamente la oferta económico.

IMPORTANCIA DE LA TAUROMAQUIA

El presidente provincial del PP ha defendido que "la tauromaquia es cultura, es tradición, es patrimonio y también es libertad" recordando que se trata de "una manifestación cultural protegida por las leyes de patrimonio cultural".

"Las administraciones públicas tienen la obligación de proteger y promocionar aquello que forma parte de nuestra cultura y que cuenta con el respaldo y la participación de miles de ciudadanos" ha asegurado.

A ello ha sumado la importancia "económica, social y territorial" que la tauromaquia tiene para Zaragoza y Aragón, ya que "genera empleo, actividad económica y mantiene vivas muchas tradiciones populares de nuestros pueblos". En su opinión, "negar esa realidad es vivir completamente alejado de la sociedad y de nuestras raíces".

Finalmente, Ramón Celma ha realizado "un llamamiento a todos los taurinos de España y a todos los amantes de nuestras tradiciones" para "defender la libertad cultural y evitar que algunos quieran imponer una visión sectaria que pretende hacer desaparecer parte de nuestra identidad".

"No vamos a permitir que el PSOE acabe con la fiesta de los toros y con nuestras tradiciones; aquí no aceptamos el guion del ministro Urtasun", ha concluido.