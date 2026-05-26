Sánchez Quero critica el "desvarío" del PP con la plaza de toros y que utilice las medallas para "polarizar"

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha criticado el "desvarío", la "mala fe" y el "oportunismo barato" del PP en torno a la plaza de toros de La Misericordia, cuando los 'populares' protagonizaron "la peor gestión de la historia del coso", así como "la deriva de crispación" por utilizar las Medallas de Santa Isabel para "seguir generando polarización y enfrentamiento", después de que se rechazara la propuesta de premiar a las dos escuelas taurinas de la provincia --Torrero-El Carmen y Mar de Nubes--.

"No respetan nada ni a nadie. Saben perfectamente que las medallas de Santa Isabel se conceden a personas y entidades que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones y que las escuelas taurinas, siendo muy respetables y haciendo una gran labor, no cumplen ese requisito", ha protestado Sánchez Quero, quien ha asegurado que a los 'populares' "les ha dado igual y han propuesto darles el galardón para generar ruido y polémica a costa de desprestigiar las Medallas de Santa Isabel y a la propia Diputación de Zaragoza".

"No nos sorprende porque es otro episodio más en la deriva de degradación de la institución y de filibusterismo político en la que se ha metido el PP en este mandato, pero no podemos acostumbrarnos a esta forma de actuar y tenemos que denunciarlo todas las veces que haga falta", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que el reglamento de estas concesiones contempla que "se otorgarán por acuerdo del Pleno de la corporación, a propuesta del presidente y oídos los grupos políticos provinciales reunidos en Junta de Portavoces", con lo que está en su derecho de "tomar en consideración o no" las propuestas de las formaciones políticas.

El reglamento establece también que el más alto galardón que concede la DPZ se otorgará "a aquellas personas o entidades que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones, méritos o por los relevantes servicios culturales, científicos, sociales o políticos, prestados a favor de los intereses generales de todos los habitantes de la provincia de Zaragoza", unos requisitos que el presidente ha defendido que no cumplen las escuelas taurinas, en línea con un informe elaborado por el Departamento de Protocolo de la institución.

PLAZA DE TOROS

Con respecto al coso taurino, Sánchez Quero ha calificado de "desvarío" que el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, les acuse de "tener un plan para acabar con los toros en connivencia con el Gobierno de España".

"Sólo se entiende desde la mala fe, la falta de escrúpulos y las ganas de que le hagan un poco de casito el día que ha anunciado que intentará repetir como presidente del PP de Zaragoza", ha reiterado.

En ese sentido, ha remarcado que Celma "sabe perfectamente" que el pliego actual para alquilar la plaza "no es el que quería la Diputación", pero que se vio obligada a ello para garantizar la celebración de festejos en las Fiestas del Pilar.

"Celma también sabe perfectamente que sacamos un pliego que obligaba a traer a las primeras figuras del toreo pero nos lo paralizaron los empresarios de ANOET --la patronal taurina--", ha agregado el presidente de la DPZ, a la vez que ha acusado al PP de hacer "oportunismo barato" diciendo que son "antitaurinos" cuando los que son antitaurinos son "los empresarios que recurrieron el pliego anterior" y los partidos que "se apropian de los toros intentando hacer suyo un patrimonio que es de todos".

Ha recordado asimismo que, durante la gestión del 'popular' Luis María Beamonte al frente de la institución provincial, "hubo que desahuciar a la empresa adjudicataria por no pagar el canon a la Diputación y por no cumplir con los festejos exigidos en el pliego, y entonces la Diputación dejó de ingresar un millón de euros para las arcas públicas que a día de hoy todavía no se ha cobrado".

Un momento en el que el PSOE "estuvo a su lado", ha continuado, mientras ahora el PP "lo único que hace es criticar sin hacer ni una sola propuesta". "Evidentemente, su actuación no tiene que ver con los toros, sino con la política", ha criticado.

COMPROMISO DE LA DPZ CON LA TAUROMAQUIA

Por otro lado, ha calificado de "bulo" las acusaciones del PP de que las escuelas taurinas no pueden acceder a la plaza de toros, ya que utilizan el patio de caballos para entrenar y la DPZ propuso un convenio con Mar de Nubes para que sus alumnos pudieran acceder al ruedo y "no quisieron aceptarlo" porque estaba condicionado a que estuviera cubierta la plaza de conserje del coso.

Sánchez Quero ha reiterado que "la Diputación de Zaragoza mantiene su compromiso firme con la tauromaquia" recordando, por ejemplo, que cada año invierte más de 300.000 euros en el mantenimiento de la plaza de toros de La Misericordia, que desde el año 2024 edita una revista taurina gratuita que tiene como objetivo difundir distintos aspectos del mundo del toro o que durante la pandemia convocó un plan extraordinario de ayudas para las ganaderías bravas de la provincia.

Por último, ha avanzado que la institución provincial está redactando un plan director para la renovación de la cubierta, la accesibilidad y las gradas de la plaza de La Misericordia con un presupuesto aproximado de 10 millones de euros.