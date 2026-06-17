Celma (PP) advierte a Sánchez Quero de que "no va a conseguir acabar con la fiesta de los toros"

Archivo - Plaza de toros de La Misericordia - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha acusado al presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, de estar haciendo "todo lo posible para acabar con la fiesta de los toros" en la provincia, y le ha advertido de que "no lo va a conseguir".

Así lo ha manifestado Celma en declaraciones a los medios de comunicación frente a la sede de la institución provincial, acompañado por la portavoz del PP en la Diputación, Maricarmen Lázaro, un día después de que se conociera que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acordara de nuevo la suspensión cautelar de la licitación para el arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, al estimar los recursos de dos empresas --Nautalia Viajes y Tauroemoción, que no se encuentran entre las nueve licitadoras, según fuentes de la DPZ--, por recoger sólo criterios económicos.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que ha sido suspendido cautelarmente de nuevo.

El dirigente 'popular' ha insistido en que la DPZ tiene los medios para sacar "licitaciones en condiciones" y que la Feria del Pilar "pueda transcurrir con normalidad" y no esté "en serio peligro", como ha asegurado que está ahora mismo. "Tienen servicios jurídicos para que atiendan todas las demandas que le hacen para incluir en los pliegos y que no tengamos estos problemas", ha añadido.

"No hacen ningún caso a todas las aportaciones que se le hacen desde las asociaciones de empresarios o el propio acuerdo que se trasladó en la otra ocasión desde el Tacpa", ha lamentado.

"LA DPZ QUIERE ACABAR CON LA FIESTA DE LOS TOROS"

"Hace tiempo que esta Diputación Provincial de Zaragoza quiere acabar con la fiesta de los toros", ha reiterado Celma, quien ha enumerado los diferentes choques que han tenido en los últimos meses en torno a este asunto, como la no celebración de la Feria de San Jorge o la negativa del presidente a conceder las Medallas de Santa Isabel de Portugal, máxima distinción provincial, a las escuelas taurinas de Zaragoza --Mar de Nubes y Torrero-El Carmen--, a lo que se suma que la Feria del Pilar, "todo un referente de las ferias del norte y de toda España" al ser prácticamente la que cierra la temporada taurina, está "en serio peligro".

Por ello, ha advertido de que van a tener "enfrente" tanto al PP como "a todos los zaragozanos y a todos los aficionados a la cultura de la tauromaquia", en defensa de un coso, el de La Misericordia, que "lo tiene todo para ser un referente, como lo ha sido durante muchos años, en la España cultural y taurina".

Celma ha recordado que, sólo en la provincia de Zaragoza, hay más de 50 ganaderías de festejos populares que "no se pueden ver representadas en nuestra feria".

A ello ha sumado que la tauromaquia zaragozana está viviendo uno de los momentos "más positivos y optimistas" para los aficionados, con toreros "de gran valor y que son reconocidos en toda España", entre los que ha citado a Aarón Palacio, a Cristiano Torres o a Iker Fernández 'El Mene', a quien incluso se le ofreció tomar la alternativa en La Misericordia.

Así, frente a unos aficionados "muy esperanzados" con el futuro de la tauromaquia en Zaragoza, ha situado a una propietaria de la plaza, la DPZ, que "está truncando y poniendo barreras" para que los festejos se puedan desarrollar con normalidad.

"La verdad es que no tiene nombre", ha criticado, avisando de que estarán en contra de las "trabas" que se quieran poner para que la plaza de La Misericordia pueda celebrar ferias taurinas con normalidad.