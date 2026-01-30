Celma (PP): "El nuevo pliego de la Plaza de Toros condena a La Misericordia a la mediocridad"

El presidente provincial de PP Zaragoza, Ramón Celma, en rueda de prensa. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha valorado de forma muy crítica el nuevo pliego de condiciones aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para la gestión de la Plaza de Toros de La Misericordia. Celma ha subrayado que "el nuevo pliego de la Plaza de Toros no es bueno ni es adecuado para fomentar un patrimonio cultural como es la tauromaquia clásica y popular en nuestra tierra, ni tampoco para cuidar un patrimonio monumental como el de la Plaza de Toros de la Misericordia".

Según el presidente provincial "Zaragoza y Aragón tendrían condiciones para convertirse en un referente taurino y cultural en España" algo que, expresa "no se ha logrado por la desidia y la dejadez en la gestión por parte de la DPZ".

Ramón Celma ha recordado que esta falta de implicación no es nueva y se refleja en hechos concretos. "La incapacidad para ejecutar partidas presupuestarias para la reparación de la cubierta o para mejorar la accesibilidad de la Plaza de Toros se repite año tras año". A ello se suma "la falta total de fomento del uso del aula cultural y la negativa de la propia Diputación a permitir que los alumnos de las escuelas taurinas de Zaragoza realicen sus entrenamientos técnicos e intelectuales en la propia Plaza de Toros".

El presidente provincial ha subrayado que estos antecedentes explican el resultado del pliego aprobado manifestando que "con esta gestión han elaborado un pliego que no es bueno para convertir a Zaragoza en un referente cultural".

Ramón Celma también ha señalado que el concurso ignora completamente el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya que se conmemorará en 2028. "Otras administraciones ya están preparando programaciones específicas para recordar a uno de los aragoneses más ilustres" recordando además que en la Plaza de Toros de la Misericordia se celebró la primera corrida goyesca de la historia.

Por ello, ha criticado que "debería haberse contemplado una programación específica para celebrar este bicentenario en Zaragoza y en su plaza de toros".

Por otro lado, el presidente provincial ha criticado que el pliego no contemple mejoras en los precios de los festejos populares. "Entendemos que se debería fomentar la mejora del precio de los festejos populares igual que se promueve la de los festejos clásicos", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que no se incentive la contratación de ganaderías aragonesas pese a que "en Aragón hay cerca de 50 ganaderías de toro bravo para festejos populares. El pliego debería fomentar claramente su participación" ha insistido. Celma también ha criticado la obligación de presentar los carteles de la Feria del Pilar en el mes de febrero, una exigencia que ha calificado de "absurda e incoherente".

"Los carteles de octubre no se pueden cerrar ahora porque durante la temporada ocurren muchas cosas que deben tenerse en cuenta. Esta imposición es fruto de una administración a la que no le gustan los toros". Por último, el presidente provincial del PP de Zaragoza ha denunciado que el pliego no incentiva la participación de profesionales taurinos aragoneses, ni la promoción de novilleros, toreros y escuelas taurinas de Zaragoza a pesar de que afirma "se están convirtiendo en referentes en el mundo taurino".