Celma, presidente reelecto del PP Zaragoza, insta a los suyos "a estar en formación ante los tiempos recios que vienen"

Chueca, Azcón, Celma, Nadal y Alós en la clausura del XVIII Congreso Provincial del PP Zaragoza. - PP ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ramón Celma ha sido reelegido presidente del Partido Popular de Zaragoza recibiendo el respaldo mayoritario de alcaldes, concejales y militantes de la provincia en el XVIII Congreso Provincial, del que la formación popular sale concienciada de echar el resto en el próximo ciclo electoral, con la referencia de las municipales en mayo de 2027 y la incógnita de cuándo se celebrarán las elecciones generales. Un doble desafío ante el que Celma, en un conciso discurso como acostumbra, ha reclamado a los suyos "estar en formación".

"Vienen tiempos recios, tiempos en los que vamos a tener que dar un paso al frente ante un Gobierno de España que se desmorona por unos casos de corrupción que nos hacen sentir verdadera indignación a los españoles", ha advertido a los presentes.

Por ello, ha apelado a la "esencia" del PP de "gobernar de una manera eficaz para la gente, para hacer de cada municipio de la provincia de Zaragoza un lugar donde todos quieran quedarse y prosperar". Porque, ha reivindicado, en línea con lo manifestado por el vicesecretario general de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, "somos nosotros una vez más la esperanza de tantos que quieren que saquemos adelante el país, gobernando con eficacia y lealtad a las instituciones".

Ramón Celma ha dimensionado el problema que a su juicio afronta el país: "Vivimos tiempos de cambios, de desafíos, que hace apenas unos años parecían impensables en una sociedad que mira con asombro hasta dónde puede caer el historial moral del partido que gobierna España".

Por ello, ha defendido el "valor especial" del congreso popular como "una oportunidad para reafirmar quiénes somos, qué valores defendemos y cuál es el compromiso que el PP quiere seguir ofreciendo a los ciudadanos de la provincia de Zaragoza".

Ello porque, según ha subrayado, "hay principios que nunca pasan, como el valor de la palabra dada, el respeto a las instituciones, la cultura del esfuerzo, la responsabilidad, la libertad, la convivencia, la capacidad de llegar a acuerdos cuando el interés general así lo exige y el convencimiento de que el progreso solo es verdadero cuando alcanza al conjunto de la sociedad y no deja nadie atrás", ha enumerado.

Unos valores que ha atribuido a la identidad del PP y de la provincia que responden "a lo que esperan y exigen los zaragozanos, un servicio público basado en la cercanía, la estabilidad, la buena gestión y en la convicción de que la política debe mejorar la vida de las personas".

En ese sentido, ha reivindicado los resultados "ya palpables" del momento de "dinamismo" que vive Aragón y Zaragoza bajo el gobierno del PP con la atracción de inversiones, la generación de confianza y oportunidades "como lugar de referencia para empresas que buscan un territorio estable, serio y preparado para afrontar el futuro".

"Lo vemos en nuestros municipios, en nuestras empresas, en nuestros polígonos industriales, en nuestros agricultores, en nuestras infraestructuras y, sobre todo, en la ilusión de tantos jóvenes que vuelven a contemplar esta tierra como un lugar donde merece la pena desarrollar su proyecto de vida. Ese es el camino que queremos seguir recorriendo, porque pensamos en el presente y porque estamos asegurando el futuro", ha destacado Celma.

En esa línea, ha instado a seguir trabajando para hacer de Zaragoza una provincia "cada vez más fuerte, más próspera, más cohesionada y más orgullosa de sí misma, que sea ejemplo para Aragón, para España y también para Europa de cómo el crecimiento económico, el bienestar social y la estabilidad institucional pueden caminar de la mano cuando existe un proyecto sólido y una voluntad sincera de servir al interés general".

Y ha llamado a "reconstruir España" con los ejemplos de "buen hacer" de los alcaldes populares y del Gobierno de Aragón.

CHUECA ANIMA A "SALIR A GANAR, NO A EMPATAR"

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado su apoyo al reelegido presidente provincial y ha destacado y agradecido el respaldo "firme y unánime" que ha recibido, que demuestra a su juicio "la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien" y que permite salir del Congreso "más fuertes, más unidos, con una sola voz, una unidad inquebrantable frente a las divisiones de otros partidos".

Bajo el liderazgo de Azcón, "Jorge nos enseñó el camino y nos demostró que el cambio en Aragón era posible", ha expresado Chueca, los populares se encaminan a las próximas citas electorales en una "cuenta atrás" para la que la alcaldesa de Zaragoza ha pedido a todos los presentes "ir con la cabeza bien alta, con orgullo, con alegría" ante el "mejor momento" que afronta su equipo: "No vamos a salir a empatar, vamos a salir a ganar, a conseguir mayorías absolutas en cada uno de los municipios y en cada rincón de la provincia y ese es el trabajo que tenemos que intentar y que tenemos que lograr, ese es el objetivo".

Chueca ha reclamado "estabilidad" para Zaragoza, a la que considera que "le sienta muy bien que gobierne el PP". En esa visión ha recordado la "parálisis" que vivía a ciudad antes de 2019 frente al "crecimiento, llegada de inversiones y obras" del presente. Y lo ha confrontado con "un partido que no sabe gobernar, que no tiene experiencia o el Partido Socialista, cercado por la corrupción, obsesionado únicamente con la utilización de las instituciones para aferrarse al poder a cualquier precio y que está degradando la política hasta niveles intolerables".