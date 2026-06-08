Celma registra 1.470 avales para su reelección al frente del PP Zaragoza: "Queremos ser clave para nuevas victorias"

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha registrado 1.470 avales para continuar al frente de la formación en la provincia a partir del próximo 27 de junio, cuando tendrá lugar el Congreso Provincial. Ha manifestado: "Tenemos un equipazo que se ha hecho visible a lo largo de estos cinco años y queremos ser un fundamento clave para nuevas victorias".

Así lo ha expresado Ramón Celma este lunes, 8 de junio, último día del plazo para presentar candidaturas --que concluye a las 20.00 horas--, en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega de los avales al Comité Organizador del Congreso, acompañado por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Me siento tremendamente respaldado por la cantidad y por la calidad del apoyo que he recibido durante todos estos días", ha comentado Celma.

Ha mostrado su agradecimiento a los afiliados del Partido Popular en la provincia de Zaragoza que hayan considerado "oportuno" avalar su candidatura, también a "todo el equipo que he representado y que quiero representar a partir del próximo 27 de junio. Tenemos un equipazo que se ha hecho visible a lo largo de estos cinco años".

Celma ha recordado que durante los últimos cinco años, el PP-Zaragoza ha ganado todas las elecciones que se han convocado en las distintas instituciones: "Gobernamos más de cien ayuntamientos en la provincia de Zaragoza y ocho de las diez grandes ciudades de nuestra provincia", pero "obviamente, queremos ir a más" en los próximos comicios, tanto municipales como generales.

"Queremos que el Partido Popular de Zaragoza sea un fundamento clave para nuevas victorias", ha recalcado Ramón Celma, quien ha recalcado que los 'populares' aspiran a "gobernar todas las cabeceras de comarca y ser un pilar básico también para el cambio que se producirá en las próximas elecciones generales cuando se convoquen, que tienen que ser en los próximos 14-15 meses, segurísimo".

Ha apelado a la "fuerza" de todos los alcaldes y concejales del PP en la provincia de Zaragoza para lograr los propósitos de su candidatura. "Tenemos personas muy sólidas en la gestión, que se están convirtiendo en grandes referentes en la gestión en sus municipios y se nota, cuando vamos recorriendo los distintos pueblos, que los ciudadanos respaldan a nuestros candidatos".

"RESPALDO MUY IMPORTANTE" PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Del mismo modo, el presidente del PP-Zaragoza ha reconocido que cuenta con un "respaldo muy importante" para afrontar las próximas elecciones, agregando que los 'populares' también cuentan con "personas de la sociedad civil con muchas ganas de aportar" y, de hecho, se han convertido en alcaldes de sus municipios.

Ha confiado en "conseguir aumentar el respaldo del que ya es el primer partido de nuestra provincia, el Partido Popular" con sus activos locales y también con la labor del presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, así como del presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez-Feijóo.

Sobre el propósito de gobernar la Diputación de Zaragoza, institución al frente de la cual está el PSOE en la actualidad, Celma ha afirmado: "Será una consecuencia de todas esas victorias que tendremos en los próximos meses, que vamos a trabajar para conseguir".

Ha aclarado que la DPZ "tiene un sistema de elección peculiar, pero no cabe duda que si conseguimos nuestros objetivos, es decir, gobernar las principales cabeceras de comarca y nuestros municipios, está al alcance de la mano".

Ramón Celma se ha referido a los resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2023, cuando los 'populares' "conseguimos gobernar y tener equipos de gobierno en 115 municipios", sin embargo, de cara a la próxima cita con las urnas, en 2027, "estoy seguro de que vamos a superarlo con creces y, por tanto, las consecuencias positivas de todo eso llegarán".

"En municipios clave hay muchas personas que quieren sumarse al proyecto del Partido Popular, que se irán viendo a lo largo de los próximos meses, y estoy segurísimo que vamos a conseguir nuestros objetivos", ha zanjado Celma.