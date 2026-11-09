El centro cívico Hispanidad de Zaragoza estará operativo el primer trimestre de 2027, tras invertir 7,3 millones

La alcaldesa, Natalia Chueca, en la azotea del nuevo centro cívico Hispanidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Hispanidad estará operativo el primer trimestre de 2027, tras una inversión total de 7,3 millones y será el número 25 de la red de estos equipamientos de Zaragoza, que dará respuesta a las necesidades de los vecinos del sur del distrito de Delicias y del de Valdefierro.

"Culminamos una promesa que los vecinos de Delicias y Valdefierro llevaban esperando más de 20 años desde que, en su día, el PSOE, al frente del Gobierno de Zaragoza, lo prometió a principios del 2000. No se hizo durante todos los años que gobernaron, tampoco durante el mandato de ZeC y ha tenido que ser, una vez más, como tantas otras cosas que estamos haciendo desde que gobierna el Partido Popular en Zaragoza, dando respuesta a las necesidades muy razonables de los vecinos", ha relatado a modo de crítica la alcaldesa, Natalia Chueca.

Tras comentar que Zaragoza crece en población, en inversiones y oportunidades, ha dicho que es "muy importante" que crezca en calidad de vida, en espacios de convivencia y cultura como este "nuevo equipamiento de ciudad".

En rueda de prensa, Chueca ha asegurado que Zaragoza lidera la cantidad de centros cívicos y de convivencia en España, ya que solo Madrid tiene un ratio ligeramente superior de 3,74 centros cívicos por cada 100.000 habitantes y de 3,6 la de Zaragoza.

"Ni Barcelona, ni Sevilla, ni Valencia, ni ninguna otra ciudad española tiene un ratio tan elevado y por lo tanto una elevada dedicación de equipamientos a sus vecinos para que tengan su espacio de convivencia y su espacio de actividades en el día", ha elogiado.

TRES CONCEPTOS

Chueca ha comentado que con la construcción de este centro cívico se pone de manifiesto que el Gobierno de Zaragoza "escucha y responde a las necesidades de los vecinos". "También revela que defendemos los servicios públicos con hechos, inversiones y realidades, no con pancartas vacías de contenido"; en tercer lugar, ha citado que una ciudad que crece tiene que hacerlo en oportunidades, en población, pero también en bienestar y en calidad de vida para sus vecinos.

Por ello, la apertura y la inversión en un nuevo centro cívico es "otra forma de seguir liderando, junto con Madrid, el que Zaragoza tenga la mayor red de equipamientos públicos al servicio de los vecinos y eso, sin duda, incide en la calidad de vida de los zaragozanos" y la capital aragonesa es la segunda ciudad de España "con mayor calidad de vida", como saben, y como ratifica la OCU.

En su intervención, Natalia Chueca ha comentado la arquitectura de este edificio que "no va a pasar desapercibido en la ciudad" y tiene su "propia personalidad y características para atender a todas las necesidades de los vecinos.

En cuanto a los usos, se ha trabajado con todos los servicios para que el diseño esté creado "a la medida" de las necesidades de los usuarios pero también tiene novedades arquitectónicas relevantes como el color de sus cristales de un tono amarillo que ayuda a mantener el clima dentro del propio edificio, que se ha construido con la máxima eficiencia energética con aerotermia y placas solares en la azotea, que ayudará a "minimizar" el coste de mantenimiento.

COLORES

El arquitecto de este centro cívico, José Javier Gallardo, ha contado que el vidrio es de color naranja porque se pretende controlar el bienestar de los usuarios. "Cuando se utiliza un color se juega con la temperatura de color y al igual que en la fotografía, en la arquitectura en la medida que tú manejes ese color, generas ese bienestar, esa tranquilidad y sosiego dentro de determinados espacios, no de todos, que hay en el edificio", ha aclarado.

Los pavimentos, de color verde lima, se han elegido porque se ha querido jugar con una paleta de colores que fueran contiguos y también opuestos en el azul cobalto de las puertas. "El azul es el color opuesto al naranja y al amarillo. El naranja y el amarillo son colores que tienen mucho que ver, porque tienen continuidad y toda esa paleta de colores, jugando con lo opuesto y lo contiguo, al final se consigue ese equilibrio en la visibilidad", ha argumentado el arquitecto.

EL EQUIPAMIENTO

Las obras de construcción del nuevo edificio suponen una inversión final de 5,8 millones de euros, a los que se suman otras dotaciones y otros casi 900.000 euros más en tareas complementarias: derribo del muro perimetral, nuevas aceras con arbolado e iluminación, la urbanización del acceso principal en Vía Hispanidad, la consolidación del terreno exterior de la parcela y una futura zona verde en la parte trasera del edificio.

En la actualidad, el inmueble está acabado, los operarios se centran en la dotación de servicios. Así, en el auditorio se está terminando el proceso de cableado e instalación de nuevas tecnologías; en el futuro bar ya ha comenzado a equiparse la cocina; en la entrada principal se instalará el nuevo vallado y la puerta automática; en la azotea ya están instaladas las placas fotovoltaicas; en la parcela trasera ya está habilitada para plantar casi 60 árboles del Bosque de los Zaragozanos; y en el perímetro exterior se plantarán nuevos árboles. También falta por instalar mobiliario y acabar el nuevo sistema de alumbrado público en unas aceras renovadas.

En el interior del inmueble, Participación Ciudadana, a través del Servicio de Centros Cívicos, ha comenzado los procesos para dotar al inmueble del material y mobiliario necesario.

Para su puesta en marcha, se ha fijado también la plantilla con una directora, un técnico auxiliar sociocultural y seis oficiales de mantenimiento. Una vez entregada la obra, se hará la convocatoria extraordinaria de actividades estables.

EQUIPAMIENTO DE REFERENCIA

Adjudicado en su día a Construcciones MLN, el edifico dispondrá de 3.194 metros cuadrados distribuidos en dos edificios conectados entre sí. Contará con una sala multiusos-auditorio, con capacidad para mil personas; espacios para exposiciones, biblioteca, salas de estudio, aulas para actividades culturales y deportivas, un centro de convivencia para mayores y un bar-restaurante.

Esta basado en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, como una cubierta vegetal, envolvente térmica de altas prestaciones, iluminación LED con sistemas inteligentes de control.

25 CENTROS CÍVICOS

Este centro cívico será el número 25 de Zaragoza después de que en 2024 se inaugurara el último equipamiento de este tipo en el Casco Histórico en el antiguo IES Luis Buñuel, que abrió su primera fase como Centro de Convivencia de Mayores. En anterior fue el Centro Cívico Sur, en Rosales del Canal, en 2021 tras invertir 1,4 millones de euros. La ciudad llevaba entonces más de 10 años sin construir un nuevo centro cívico, dado que el anterior databa de 2011, en Juslibol, fruto del convenio con DPZ para barrios rurales. Y el anterior, el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, data de 2010, si bien era una obra del Gobierno de Aragón que recepcionó y adaptó el Ayuntamiento.

El primer equipamiento de estas características que se puso en marcha en la ciudad fue en 1985 en el edificio rehabilitado del antiguo matadero municipal, que recibió el nombre de Salvador Allende. En 1987 abren otros tres: Tío Jorge, Valdefierro y Oliver. A En 1988, el de Delicias, en el edificio del antiguo Mercado de Pescado; en 1994 el primer edificio del Actur y dos años después del segundo que conforman el denominado Centro Cívico Río Ebro. En 1998 se abren los centros cívicos de Torrero, San José y La Cartuja.

Desde entonces, se han construido doce nuevos centros. El de Casablanca en 2001, La Almozara en 2002, Universidad en 2003, Estación del Norte en 2004, Miralbueno y Peñaflor en 2005, Casetas y Garrapinillos en 2006 y Santa Isabel en 2007. El de Oliver data de 2009 al igual que el de La Jota, Distrito 14 y las Esquinas del Psiquiátrico (2010); y el Centro Cívico Juslibol (2011). Diez años después se abre el de Rosales de Canal, en 2021.