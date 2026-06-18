El centro de salud Teruel Ensanche concluye un programa que mejora la autonomía y la salud de los mayores. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud Teruel Ensanche finaliza este viernes, 19 de junio, un programa que ha mejorado la autonomía y la salud de los mayores de 65 años. Ha sido una iniciativa impulsada desde el área de Enfermería, que ha querido aportar una visión integral, partiendo de la idea de que el envejecimiento activo no depende únicamente de la atención sanitaria, sino también de la actividad física, la alimentación, la estimulación cognitiva, el bienestar emocional y la creación de redes sociales en el entorno comunitario.

Bajo la denominación de 'Cuidarnos Juntos: Comunidad y Salud para un Envejecimiento Activo', este proyecto se puso en marcha en junio 2025 y concluye ahora, con la celebración del ultimo taller del proyecto, este viernes, de 11.00 a 12.00 horas.

En él, se entregará un diploma a todos los participantes, un total de 20, y también estarán presentes los profesionales implicados: una médico de Familia, una fisioterapeuta, una psicóloga, una trabajadora social, una matrona, una higienista dental y dos enfermeras.

La responsable del proyecto y coordinadora de Enfermería de este centro de salud, Manuela Martín, ha destacado que esta iniciativa ha logrado todos sus objetivos, que han sido que las personas mayores hayan mejorado su autonomía, su salud, la participación social y la prevención de la fragilidad.

Según ha contado Manuela Martín, en la zona de salud de Teruel Ensanche el 21,32 % de la población es mayor de 65 años y, de ellos, el 5,05 % son mayores de 85 años. Esto supone un índice de sobreenvejecimiento del 23,68%.

"Con este proyecto, hemos querido acompañar a las personas mayores de nuestro entorno, con ese enfoque comunitario, participativo e integrador, orientado a mejorar su calidad de vida, prevenir la dependencia y fomentar su papel activo dentro de la comunidad", ha incidido la responsable de coordinar esta iniciativa.

Ha subrayado que la Atención Primaria "tiene un papel clave, no solo en tratar la enfermedad, sino también en cuidar, prevenir y fortalecer la salud de la comunidad". Ha aprovechado para agradecer y poner en valor todo el tiempo y empeño dedicados al proyecto por parte de las profesionales que han formado parte de él.

ENFOQUE PRÁCTICO

Enfoque prácticoLa iniciativa ha incluido talleres grupales periódicos en los que los asistentes han trabajado diferentes áreas relacionadas con la salud y el bienestar, como el ejercicio físico adaptado, los hábitos saludables, la alimentación, la prevención de la fragilidad, las funciones cognitivas, la memoria, la atención, el manejo emocional y la participación social.

"Las sesiones han estado diseñadas con un enfoque práctico y participativo, favoreciendo que las personas mayores adquieran herramientas útiles para su vida diaria", ha detallado Manuela Martín.

Además, se ha realizado a los participantes una valoración inicial mediante pruebas funcionales, como el SPPB -Short Physical Performance Battery o Batería Corta de Desempeño Físico-, que permite detectar situaciones de fragilidad o riesgo de pérdida de autonomía. También se ha analizado su evolución en los hábitos saludables, la satisfacción de los asistentes y aspectos relacionados con la soledad no deseada.

MÁS ALLÁ DE LA CONSULTA

Más allá de la consultaLa responsable del proyecto ha explicado que uno de los principales propósitos ha sido reforzar el papel del centro de salud como agente comunitario, promoviendo actividades que vayan más allá de la consulta y acerquen la promoción de la salud a la población.

Para eso, se está trabajando también en la identificación de recursos y activos comunitarios disponibles en Teruel, que puedan contribuir al bienestar de las personas mayores.

Como coordinadora de Enfermería del centro de salud Teruel Ensanche, Martín ha querido destacar "la importancia de fomentar espacios de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo, especialmente en una etapa en la que mantener la actividad física, mental y social resulta fundamental para conservar la calidad de vida".

Este proyecto se ha englobado dentro de los Programas de Apoyo a las Iniciativas de Mejora de la Calidad en el Servicio Aragonés de Salud y pretende consolidarse como una actividad comunitaria estable, orientada a favorecer un envejecimiento más saludable, activo y acompañado.