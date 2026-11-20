Zaragoza.-La Asociación TheMoveMen organiza la Cuarta Afeitada Solidaria para concienciar sobre el cáncer masculino - THEMOVEMEN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro socioeducativo Las Armas acogerá este domingo, 22 de noviembre, de 11.00 a 15.00 horas, la cuarta edición de la Afeitada Solidaria de TheMoveMen, una iniciativa que busca visibilizar el cáncer masculino, con especial atención al cáncer de próstata, fomentar la prevención y contribuir a romper los prejuicios y silencios que todavía rodean la salud de los hombres. El Ayuntamiento colabora con esta actividad solidaria acogiendo su celebración en el centro sociocultural Las Armas.

Bajo el lema 'Afeita tus prejuicios y déjate bigote', la jornada estará abierta a toda la ciudadanía y contará con la participación desinteresada de barberos profesionales, que realizarán afeitados solidarios durante toda la mañana. La programación incorporará además música y la participación de la escuela de baile Swing & Co.

La propuesta utiliza así un formato cercano y participativo para hablar de cuestiones relacionadas con la salud masculina que en ocasiones siguen resultando difíciles de abordar. Entre sus objetivos se encuentran favorecer la prevención, animar a los hombres a consultar con profesionales sanitarios y normalizar conversaciones sobre las consecuencias que pueden aparecer después de un cáncer de próstata.

El presidente de TheMoveMen, Javier Alcázar, ha señalado que "a los hombres todavía nos cuesta hablar de nuestra salud, de nuestros miedos y, especialmente, de cosas como la incontinencia o la disfunción eréctil, que pueden aparecer después de un cáncer de próstata. Y eso tiene que cambiar". En este sentido, añade que la iniciativa pretende que acudir al médico y hablar abiertamente sobre estas cuestiones deje de percibirse como una barrera.

CUARTA EDICIÓN

La Afeitada Solidaria alcanza este año su cuarta edición, manteniendo una fórmula que combina sensibilización y recaudación de fondos. Las personas asistentes podrán ponerse en manos de los profesionales de barbería que colaboran con la iniciativa, realizar una aportación económica o acercarse simplemente a conocer el trabajo de la asociación y participar en las actividades programadas.

Alcázar ha subrayado que el objetivo va más allá de la recaudación: "Claro que necesitamos fondos para seguir impulsando la prevención, la visibilización y la investigación. Pero si conseguimos que un solo hombre, después de pasar por Las Armas, decida pedir una cita con su médico o hablar de algo que lleva tiempo callando, esta jornada ya habrá merecido la pena".

Quienes no puedan asistir presencialmente también podrán colaborar con TheMoveMen mediante una donación a través del código solidario 12735. La actividad es de acceso libre y está abierta a toda la ciudadanía.