El Centro Social de Mayores de Sariñena (Huesca) se reabrirá y la residencia tendrá 51 nuevas plazas

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el alcalde de Sariñena, Francisco Villellas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha visitado este martes Sariñena, con cuyo alcalde, Francisco Villellas, ha acordado reabrir el Centro Social de Mayores y dotar "cuanto antes" de 51 plazas nuevas la residencia de mayores.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que "hay un bloque que ha durado muchísimo tiempo y no entendemos muy bien por qué", afirmando que "el Gobierno de Aragón va a hacer todo lo posible para poner en marcha cuanto antes el Centro Social de Mayores".

Este Centro Social se encontraba cerrado desde el año 2020, y ahora --una vez que supere las pertinentes inspecciones del Gobierno de Aragón-- volverá a dar servicio a los vecinos. La principal novedad es que cuenta con un acceso independiente al de la Residencia Hogar de la Tercera Edad.

La residencia está abierta actualmente con 47 plazas y se va a acometer una segunda fase para crear 51 nuevas "con todas las medidas de seguridad y con la legalidad en la mano", ha apuntado el vicepresidente.

"Lo que no entendemos es por qué, con lo poco que costaría desbloquear estas cosas, no se han desbloqueado y se han enquistado durante muchísimo tiempo", ha preguntado Nolasco, considerando que "con voluntad política y repartiendo el dinero donde hay que repartirlo, hay para todos".

Nolasco ha dicho que "el dinero hay que gastarlo aquí y no en otros sitios, a 5.000 kilómetros" y ha defendido "la nueva política que consiste en darle la vuelta como a un calcetín a las políticas que había antes" para "conseguir cosas como estas, que se abran centros y residencias, que se desbloqueen las injusticias históricas que estaban bloqueadas por falta de dinero porque no se ha dado donde se tenía que dar". Ahora "hay un horizonte de esperanza", ha añadido.

El titular de Bienestar Social ha indicado que "en principio" el Centro Social de Mayores "ya se puede abrir", para lo que el Departamento realizará una inspección que permita confirmarlo.

Respecto a la residencia, Bienestar Social ha solicitado al Ayuntamiento un informe económico para determinar el coste de la ampliación y "apoyarles económicamente en un futuro cercano".

Francisco Villellas ha celebrado que "por fin se pueda desbloquear y se pueda abrir cuanto antes" el centro social, destacando que "hay mucha disposición de cara a continuar las obras y abrir la parte nueva de la residencia".

"La manera más fácil sería acoplando los servicios de la residencia vieja a la nueva para que funcionaran como si fuera una única residencia mientras continúan las obras de la parte de instalaciones que faltan", cocinas, áreas comunes y lavandería. "Eso es lo que faltaría por hacer". El coste es de 1.200.000 euros.

El alcalde ha comentado que hay mucha demanda de plazas en la residencia de mayores y ha apuntado que la gestión es totalmente municipal.

Nolasco también ha visitado el Consistorio sariñenense, donde ha mantenido un encuentro con la corporación municipal, y ha firmado en el Libro de Honor del municipio.