El Centro Socioeducativo Las Armas reúne a cerca de 5.900 personas en sus dos primeros meses de programación

Ambiente en una de las actuaciones en el escenario de Las Armas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Socioeducativo Las Armas ha cerrado sus dos primeros meses de programación con la participación de casi 5.900 personas. Desde el inicio de la programación continuada en mayo, el equipamiento municipal ha acogido una intensa agenda de propuestas culturales, educativas y sociales que ha permitido llenar de vida este espacio y reforzar su papel como lugar de encuentro ciudadano en el barrio de San Pablo.

Entre mayo y junio, las actividades desarrolladas en el salón de actos han movilizado a 738 participantes directos, entre alumnado, artistas, compañías, ponentes y agentes culturales, y han congregado a 4.038 asistentes de público. A estas cifras se suma la actividad regular de la Escuela Municipal de Música y Danza, con 265 usuarios estables semanales en las aulas de ensayo del Departamento de Música Moderna, lo que eleva el impacto total contabilizado en este periodo a 5.893 personas.

La concejala delegada de Educación, Paloma Espinosa, ha valorado estos datos como "una muestra clara de que Las Armas ha recuperado su pulso cotidiano y se ha convertido, en muy poco tiempo, en un espacio vivo, abierto y conectado con el barrio". Espinosa ha subrayado que "la respuesta del público demuestra que existía una demanda real de programación cultural y socioeducativa en este equipamiento y que el trabajo de coordinación municipal está permitiendo aprovechar todo su potencial".

Durante estas primeras semanas, Las Armas ha acogido actividades de teatro, música, folclore, monólogos, proyecciones, encuentros educativos, audiciones, conciertos y ensayos abiertos. La programación ha contado con la participación de la Escuela Municipal de Música y Danza, la Universidad Popular, el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, el PICH, Zaragoza Cultural y otros servicios y entidades colaboradoras.

Entre las actividades desarrolladas destacan las muestras de teatro de la Universidad Popular, el ciclo de Piano Clásico de la Escuela Municipal de Música y Danza, el I Encuentro de Corales Escolares del Casco Histórico, la final del III Concurso de Música Española "Corita Viamonte", las jornadas de folclore, las audiciones del alumnado del Conservatorio Municipal Elemental de Música, los conciertos de fin de curso del Departamento de Música Moderna y diferentes actividades vinculadas al programa Erasmus+.

Espinosa ha afirmado que "el balance resulta especialmente relevante por la diversidad de públicos que ha atraído la programación: alumnado y familias, participantes de entidades culturales y vecinales y ciudadanía procedente de distintos barrios de Zaragoza se han acercado durante estas semanas al entorno de Las Armas, contribuyendo a la dinamización cultural y social del Casco Histórico.

Además, la programación se ha desarrollado en horarios compatibles con la vida cotidiana del barrio, lo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con un modelo de equipamiento abierto y respetuoso con los vecinos. "Hemos demostrado que es posible impulsar una actividad cultural intensa, diversa y respetuosa con el entorno vecinal", ha subrayado Paloma Espinosa.

UN NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL

El Centro Socioeducativo Las Armas reúne en esta nueva etapa distintos servicios municipales, entre ellos la Escuela Municipal de Música y Danza, la oficina del Plan Integral del Casco Histórico, la oficina de Zaragoza Vivienda vinculada al programa ALZA, un punto de atención al consumidor y la iniciativa Made in Zaragoza. Con esta redistribución de usos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la totalidad del edificio y ha reforzado su papel como equipamiento socioeducativo de referencia para el barrio de San Pablo.