Los centros cívicos de Zaragoza ofrecen 26 propuestas de teatro, humor magia, música y circo en las fiestas del Pilar

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza; y la jefa de planificación cultural de los centros cívicos de Zaragoza, Marimar Delgado, presentan la programación de los centros civicos en las fiestas del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de los distritos de Zaragoza ofrecerán durante las fiestas Pilar 26 propuestas culturales de teatro, humor magia, música, circo, títeres y espectáculos familiares en una programación para todos los públicos a precios populares y en otros casos gratuitas.

Los nueve espacios donde se podrá disfrutar de esta oferta cultural son el Centro Cívico Delicias, La Almozara, Salvador Allende, Valdefierro, Distrito 14 La Jota, Río Ebro, Universidad, Sánchez Punter, y el pabellón multiusos de Miralbueno.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza; y la jefa de planificación cultural de los centros cívicos de Zaragoza, Marimar Delgado, han presentado esta oferta de 26 propuestas que sumará en total 65 actividades entre los días 8 y 18 de octubre.

Alfonso Mendoza ha explicado que, además de esta programación en los distritos, también hay otra específica para los 14 barrios rurales que van a tener actividades para estas fiestas del Pilar.

"Como siempre hacemos, se trata de dar cabida a todas las artes escénicas porque las fiestas del Pilar tienen que ser para todo tipo de ciudadanos". Así, se han programado actividades que comprenden todos los segmentos de edad desde los más mayores hasta los pequeños, junto a actividades para la familia o las parejas porque "los centros cívicos son unos verdaderos transmisores de cultura en el entorno cercano".

En rueda de prensa, Mendoza ha destacado que esta programación se potencia el talento aragonés, "sin dejar de lado" también a aquellos otros artistas que tienen una predicción nacional. "Creemos que es fundamental dar cabida, sobre todo, al talento de la tierra", ha reiterado.

Por su parte, Marimar Delgado ha comentado que son dos semanas de actividades y este año se ha incrementado la cantidad, al pasar de 45 a 65, lo que supone un incremento del 44 por ciento, pero también en calidad, con propuestas que abarcan las diferentes disciplinas artísticas y también innovadoras.

La propuesta por la cultura, la música en directo, el teatro, la comedia y el humor son las disciplinas habituales y más demandadas. El teatro representa el 42% de la programación en sus diferentes formatos escénicos, seguido de la música en directo, con un 37% de actividades y la magia con un 21%. Completan esta oferta cultural otras propuestas innovadoras con diferentes formatos.

En el ámbito teatral se representarán 11 actividades que ofrecen propuestas escénicas muy diferentes en las que se ha tenido en cuenta tanto la diversidad de formatos, como la cercanía al público, así como la demanda en el tipo de actividades en estos días de fiestas del Pilar.

La comedia y el humor serán los "grandes protagonistas" de la programación de centros cívicos, "conectando ese humor contemporáneo tan necesario con una tradición escénica que forma parte de esta ciudad desde la Zaragoza romana", ha descrito Marimar Delgado.

Esta programación comenzará con la propuesta innovadora de la lectura teatralizada de 'La Decente' del dramaturgo, Miguel Miura, con dos funciones los días 9 y 10 de octubre en el centro cívico Salvador Allende. "Es una propuesta innovadora que incorporamos desde centros cívicos y que es un formato, sin embargo, muy habitual en los teatros internacionales como en París o Londres. Son lecturas teatralizadas donde la palabra es lo más importante, además de captar la atención del público de una manera original", ha explicado Delgado.

El centro cívico Delicias abrirá su programación el 9 de octubre con 'Bienvenidos a Carreful', de Las Pueyo Producciones/Belladona Teatro. La comedia convierte una gran superficie comercial en el escenario de una sucesión de situaciones disparatadas protagonizadas por La Vargas, Eloy Heredia y El Notas, un músico callejero que pone banda sonora a esta particular aventura.

Las funciones tendrán lugar los días 9, 10, 11, 13 y 14 de octubre, a las 19.00 horas. Los días 15 y 16 de octubre será el turno de 'Mal... pero bien', de Nasú Teatro, una comedia en la que un actor que acaba de cumplir 50 años se enfrenta a un escenario que parece habérsele quedado demasiado grande

La programación de Delicias se cerrará el 18 de octubre con 'La Replaceta', espectáculo dirigido por Dani Esteban que combina circo contemporáneo y ópera.

En el centro cívico La Almozara, las programación comenzará el 8 de octubre con 'Gloria Bendita', de Arteria Producciones, una tragicomedia de humor negro protagonizada por un actor con pánico escénico y una vieja vedette que comparten piso y precariedad y encuentran en la fantasía un refugio frente a la soledad.

El público familiar tendrá su espacio el 11 de octubre con 'La oruga de colores', de Títeres sin Cabeza, basada en el conocido cuento de Eric Carle que combina títeres de mesa y música en directo para acompañar a los más pequeños en el proceso de crecimiento y transformación de una pequeña oruga.

El humor y la música llegarán después de la mano de Los Gandules, que los días 14, 15, 17 y 18 de octubre presentarán 'Elige tu propia tontada (La fiesta de la Gandulocracia)', un espectáculo participativo en el que el público podrá elegir entre canciones y situaciones tan disparatadas como una particular lección sobre el principio de Arquímedes, los osos que comen bayas o las tuneladoras de las obras públicas.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

La música tendrá también un papel destacado en la programación de los centros cívicos. El Pabellón Multiusos de Miralbueno acogerá el 16 de octubre, con entrada gratuita, el concierto de La Almeta del Paripau.

El centro cívico Universidad ofrecerá el 11 de octubre, Patáx; el 17 de octubre, la banda zaragozana de blues rock Endorphin Shot&Friends celebrará su décimo aniversario con un concierto especial junto a amigos y colaboradores. La programación musical del centro cívico Universidad concluirá el 18 de octubre con el concierto del 50 aniversario de Amankay. A esta programación se suma el concierto 'Inés y David Angulo en directo', el 15 de octubre en el centro cívico Sánchez Punter.

MAGIA

En el centro cívico Valdefierro, Sergio Cisneros y Pepe Lirrojo regresan por cuarto año consecutivo con 'Los dos pilares de la magia', del 13 al 18 de octubre. La propuesta se completa con talleres de magia los días 13 y 14 de octubre, dirigidos a niños y adolescentes a partir de 8 años. En el centro cívico Distrito 14-La Jota, el público podrá acercarse a la 'Magia de Cerca' el 10 de octubre, con varias sesiones matinales gratuitas.

Ese mismo día por la tarde y el 11 de octubre se representará 'El lapicero mágico', de El Arte de Ilusionar. El centro cívico Sánchez Punter contará también con una amplia programación familiar. El 3 de octubre abrirá sus puertas a 'El escondite de la abuela', de La Tartana Teatro.

Los días 13 y 14 de octubre, Calamidad y Desastre presentarán 'Dos magos, un problema'. El programa continuará el 16 de octubre con 'Ostara, Guardianes del bosque', de la compañía Chéchare y el 18 de octubre con 'Una noche entre zapatos', de Almozandia Teatro. Entre ambas propuestas, el 17 de octubre, Facultad Mermada llevará al escenario 'Irredenta'.

HUMOR Y ACTUALIDAD

El centro cívico Río Ebro volverá a contar con una de las propuestas habituales de las Fiestas del Pilar: Juako Malavirgen y Diego Peña, que los días 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de octubre presentarán 'Corto Milenio'.

El programa continuará los días 16, 17 y 18 de octubre con 'Las tres gracias', protagonizada por Minerva Arbués, Irene Alquézar y Yolanda Blanco. La obra plantea, desde el humor, una historia en torno a la desaparición de la Virgen del Pilar y la inauguración de una particular fundación dedicada a la patrona de Zaragoza.

El centro cívico Salvador Allende se sumará a la celebración los días 9 y 10 de octubre con 'La Decente', de El Gato Negro, una lectura de la comedia policíaca de Miguel Mihura.