Los centros de datos de Forestalia en Magallón, Botorrita y Alfamén tendrán un 50% de autoconsumo de renovable

ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles la construcción, a partir de 2028 o 2029, de tres centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, en la provincia de Zaragoza, con una inversión de la empresa Forestalia de 12.048 millones de euros. El 'Proyecto Búfalo' se abastecerá en un 50% con energía renovable de autoconsumo producida en sus propias instalaciones y también tendrán acceso a las conexiones de Red Eléctrica Española.

Azcón ha ofrecido una rueda de prensa, acompañado por los responsables de Forestalia, señalando que el Consejo de Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno esta mañana a la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) de este proyecto, cuya diferencia respecto a otras iniciativas empresariales de este sector es la relevancia del autoconsumo energético.

El 'Proyecto Búfalo' se desplegará en tres iniciativas: 'DCM Data', en Magallón, que supone una inversión de 3.307 millones de euros; 'DCM Dédalo', en Botorrita, con un desembolso global de 3.323 millones; y 'DCM Blue', en Alfamén, que movilizará 5.417 millones de euros.

Durante la fase de construcción, que durará unos 8 años, se crearán unos 30.000 puestos de trabajo temporales, 4.000 por año, vinculados principalmente a los sectores de la construcción, la logística y la electricidad, y en la fase de explotación serán 825 empleos en Magallón, otros tantos en Botorrita y 1.350 en Alfamén.

"La idea es que se puedan empezar a construir de forma escalonada", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apuntado que el proyecto de Magallón tiene permiso de demanda de energía de la Subestación Magallón 220, en el caso de Botorrita es al nudo de María de Huerva y el centro de datos de Alfamén se conectará a la Subestación Los Vientos.

Azcón ha recalcado que "tienen asegurada la conexión" y que la aspiración del Gobierno de Aragón es que Red Eléctrica "facilite que este proyecto pueda ponerse en marcha de manera robusta". El Gobierno de Aragón mantendrá conversaciones con el Ejecutivo central "para que todos los proyectos que se están tramitando tengan respaldo de Red Eléctrica".

"La revolución tecnológica necesita de estas infraestructuras y se van a construir donde haya un Gobierno dispuesto a apostar por la prosperidad y la riqueza que generan, pero también donde tengan energía renovable y competitiva", ha dicho Azcón, haciendo notar que "al generarse autoconsumo la competitividad de energía se va a incrementar exponencialmente".

En otro orden de cosas, el presidente del Ejecutivo ha señalado que estos centros de datos se refrigerarán mediante un circuito cerrado de agua y que el consumo de agua "es prácticamente imperceptible", de forma que "este debate del agua está superado".

Azcón ha hecho hincapié en que "los municipios donde se van a construir estos centros de datos tienen un futuro prometedor, van a ver incrementados los impuestos que recaudan a través del IAE y el IBI de forma exponencial" y tendrán una capacidad económica "muy por encima de la media de los Ayuntamientos".

También ha indicado que en función de la energía que se consume mejora la financiación de una comunidad autónoma y que Aragón, con un 3% de producción del PIB nacional podrá equipararse en este parámetro a Cataluña, que produce el 20%, de forma que "ese impacto va a ser extraordinariamente positivo". Además, "no es descartable que consigamos nuevas infraestructuras tecnológicas".

70.000 MILLONES DE EUROS

'Búfalo' será el segundo proyecto más importante en inversión en la Comunidad Autónoma, lista que encabeza Amazón con una inversión de 15.600 millones de euros. Con el proyecto de Forestalia, las inversiones en centros de datos previstas para los próximos años en Aragón rebasan los 70.000 millones de euros, "una cifra autonómica" que propiciará "una transformación inédita" en la Comunidad Autónoma.

Aragón encara "el periodo de mayor prosperidad económica y bonanza que hemos conocido en muchas décadas" y se convertirá en "una Comunidad líder, un motor económico de España, va a tirar del carro y aportar a la caja común", por lo que será necesario atraer más población para construir los centros de datos. .

Jorge Azcón ha realzado que el 'Proyecto Búfalo' se llevará a término con capital aragonés, "lo cual es especialmente importante" por el interés del Gobierno de Aragón de "generar un ecosistema" en este sector, recalcando que "estos proyectos crean riqueza en el territorio".

La capacidad de computación de Aragón será superior a la Dublín o París y se acercará a la de Frankfurt, ha comentado Azcón, recordando que en su viaje a Virginia (Estados Unidos) la semana pasada, observó que se ha duplicado la población en los últimos años y se ha incrementado "exponencialmente" la recaudación fiscal.

Al proyecto de Amazon le acompañan, en cuanto a volumen de inversión, los de Microsoft, con 10.000 millones de euros; QTS, con 11.000 millones; y este de Forestalia con 12.000 millones de euros de inversón: "Creo que hay oportunidades que tenemos que saber aprovechar y si no trabajamos en todos los proyectos no sabremos nunca cuáles van a cristalizar".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha hecho notar que "la demanda de las empresas para aplicar la Inteligencia Artificial, para almacenar datos y poder mejorar sus proyectos digitales es todavía mayor que la capacidad de construir centros de datos", lo que ocurre incluso en Estados Unidos, "que tiene muchos más centros de datos que Europa".

Los centros de datos de Aragón "están pensados para Europa, se van a almacenar datos de Alemania, Francia, Italia e, incluso, Gran Bretaña", ha continuado el presidente del Ejecutivo regional, incidiendo en que "estas instalaciones no son de ámbito regional ni nacional, sino internacionales" y "no cabe duda" de que serán "una realidad", añadiendo: "Si conseguimos que esas oportunidades vengan a Aragón estamos acertando".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mencionado el caso de la automoción, que se expandió en España hace 50 años, con fábricas como la de Opel en Figueruelas (Zaragoza), de forma que España ha sido el segundo fabricante de vehículos de la UE durante cinco décadas, apuntando que se redujo el precio de la movilidad y de los coches en España y se crearon "millones" de puestos de trabajo.

"Hoy la mayor revolución en tecnología es la que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, que necesita centros de datos y en Aragón estamos a la cabeza en la atracción de estas infraestructuras", ha enfatizado Jorge Azcón, aseverando: "Frente a los agoreros o a quienes plantean de forma pesimista el futuro, prefiero verlo con optimismo, ilusión y ganas de seguir trabajando".