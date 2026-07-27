Centros especiales de empleo se harán cargo del mantenimiento, desbroce y limpieza del cementerio de Torrero

Archivo - Cementerio de Torrero. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará en su próxima reunión la declaración como contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social del futuro servicio de mantenimiento, desbroce y limpieza del Cementerio de Torrero, una decisión que refuerza el compromiso municipal con una contratación pública que combine la calidad en la prestación de los servicios con el impulso a la inclusión social y laboral.

La reserva del contrato permitirá que solo puedan participar en la licitación los centros especiales de empleo de iniciativa social que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente. Esta fórmula está prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante la contratación pública.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que "la contratación pública también debe servir para generar oportunidades. Con esta reserva damos continuidad a una línea de trabajo que el Ayuntamiento ya aplica en otros servicios municipales, como el mantenimiento de parques y jardines de la Margen Izquierda del Ebro, favoreciendo la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y reforzando el papel de los centros especiales de empleo y de las entidades sociales de Zaragoza, sin renunciar en ningún caso a la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía".

El servicio comprenderá, entre otras actuaciones, el desbroce y control de la vegetación espontánea, la siega y recorte ordinario de setos y arbustos, la limpieza de parcelas y andadores y la recogida y vaciado de papeleras en los espacios del Cementerio de Torrero que determine el correspondiente pliego técnico. Quedarán excluidos de este contrato los trabajos de conservación y gestión del arbolado, así como las reparaciones de obra civil, pavimentos, redes, instalaciones y equipamientos, salvo las actuaciones accesorias que puedan contemplarse.

Según las previsiones iniciales, el contrato contará con un presupuesto estimado de 360.000 euros anuales, impuestos incluidos, tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse un año más, hasta alcanzar un máximo de cinco años.

El informe técnico que sustenta la propuesta estima que tanto en Aragón como especialmente en Zaragoza existe un número suficiente de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social especializados en actividades de limpieza, jardinería, desbroce, mantenimiento de recintos y gestión interna de residuos, lo que garantiza la viabilidad de una licitación reservada y una concurrencia adecuada.

El acuerdo establece asimismo que el carácter reservado del contrato deberá figurar expresamente tanto en los pliegos como en el anuncio de licitación, de conformidad con la normativa estatal, y será publicado en el Perfil del Contratante para su máxima difusión y transparencia.