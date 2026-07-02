CEOE Aragón anuncia su apoyo a Garamendi para seguir al frente de la patronal: "Abogamos por la unidad empresarial"

Archivo - EL presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. - RAMÓN COMET - Archivo

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha avanzado el respaldo de la delegación territorial de la patronal española a la candidatura del actual presidente, Antonio Garamendi, de cara a la asamblea general electoral del próximo 1 de octubre en la que se elegirá al nuevo presidente y su equipo directivo para los próximos cuatro años. "Abogamos por la unidad empresarial y todas las iniciativas que sean trabajar juntos por un interés general y por un interés común, lo vamos a mantener como uno de los principales valores de esta organización", ha asegurado.

Así lo ha anunciado este jueves durante la comparecencia ante los medios de comunicación durante un receso de la jornada dedicada al problema del absentismo laboral y sus posibles soluciones.

"Siempre nos hemos sentido muy cercanos al trabajo y a la tesis de nuestro presidente Garamendi", ha reconocido Tesier, que ha anunciado su intención de hablar con los órganos de gobierno para manifestar el apoyo de Aragón a la candidatura del líder de la patronal española, que afrontaría de esta manera su tercer mandado.

"Creo que son momentos de unión empresarial, de dificultades y la unión hace la fuerza", ha defendido el dirigente de la patronal aragonesa.

"Nosotros hemos demostrado durante estos últimos años que trabajando juntos somos capaces de fortalecer país, de generar riqueza y los resultados económicos suficientes que luego sostienen en el bienestar social", ha destacado el presidente de CEOE Aragón, que de esta manera se suma a los apoyos ya hechos públicos de las patronales vasca y catalana.