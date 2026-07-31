CEOE Aragón y el Ayuntamiento de Calatayud convocan los Premios Empresa 2026

De izquierda a derecha, la directora general de CEOE Aragón, Ana López, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

CEOE Aragón y el Ayuntamiento de Calatayud han convocado los Premios Empresa 2026. Se trata de la tercera edición de unos galardones que forman parte del acuerdo de colaboración para promocionar el tejido empresarial de la comarca bilbilitana.

Hasta el próximo 15 de septiembre está abierto el plazo de presentación de candidaturas de las empresas de la ciudad y la comarca de Calatayud que quieran concurrir a los Premios Empresa Calatayud 2026.

La Confederación de Empresarios de Aragón, junto al Ayuntamiento de Calatayud, entregan estos galardones por tercer año consecutivo con el objetivo compartido de reconocer y dar visibilidad a la contribución de las empresas de esta zona en el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

La organización empresarial y la administración local bilbilitana refrendaban un acuerdo de colaboración con varias líneas estratégicas. Se trata de impulsar la promoción de Calatayud y de sus empresas, las posibilidades de inversión u ventajas competitivas que ofrece este territorio, y de favorecer la competitividad del tejido empresarial, del mismo modo que la relación y el conocimiento de sus directivos.

"Al hablar de las empresas aragonesas no debemos pensar solo en Zaragoza, Huesca y Teruel. Una de nuestras fortalezas en contar, también, con polos industriales y logísticos como Calatayud, Ejea, Monzón, Fraga o Alcañiz.

Impulsar el tejido empresarial y la inversión en todo el territorio aragonés es fomentar la competitividad, el crecimiento socioeconómico y la vertebración global de Aragón.

Este es el caso de Calatayud, que tiene ubicación -en el eje Madrid-Zaragoza, suelo industrial, tradición empresarial y capacidad de crecimiento", ha explicado la directora general de CEOE Aragón, Ana López. Por su parte José Manuel Aranda valoraba la gran labor que desarrolla esta entidad empresarial en la que Calatayud ha encontrado un aliado para dar a conocer una ciudad estratégicamente posicionada para contribuir al crecimiento de Aragón más allá de su capital.

DOS CATEGORÍAS

Son dos los premios que se entregaran en la categoría de Empresa Innovadora y en la de Empresa Calatayud. Adicionalmente, y si el jurado considera que se dan los méritos para ello, se podrá valorar la concesión de otros reconocimientos extraordinarios en categorías adicionales. Los requisitos para participar y los criterios que se tendrán en cuenta para la concesión son los siguientes.

Tener sede social y o actividad en la Comunidad de Calatayud, y se deberá de fundamentar en la presentación de la candidatura tanto la trayectoria como las actuaciones llevadas a cabo y por las que merece el galardón.

Se tendrá en cuenta, además, del crecimiento, el impulso y la actividad desarrollada, el buen gobierno y la vinculación al desarrollo socioeconómico de Calatayud, y de Aragón.

Las candidaturas se presentarán cumplimentando un formulario disponible en la página web de CEOE Aragón y en la web del Ayuntamiento de Calatayud, y a través de este enlace 'https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=Con...'.

Las empresas aspirantes deberán expresar su interés, así como exponer y argumentar los hitos principales que justifiquen y les hagan merecedores de obtener el galardón.

La organización determinará la categoría a la que puedan optar en función de sus características Una vez recogidas las candidaturas se hará una selección de los finalistas y se designarán los ganadores con la valoración de un jurado compuesto por representantes del CEOE Aragón y del Ayuntamiento de Calatayud.

La Asociación Calatayud Empresa colabora con estos galardones y con las acciones que tanto CEOE Aragón como el consistorio bilbilitano organizan en aras a acercar los servicios de la organización empresarial a todo Aragón.