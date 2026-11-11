CEOE Aragón y CEPYME Aragón señalan un bajo seguimiento de la huelga general en el tejido empresarial aragonés

Sede de CEOE Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón y CEPYME Aragón, a partir de la información recabada a través de sus organizaciones sectoriales, territoriales y empresas asociadas, realizan una primera valoración de la incidencia de la huelga general convocada para este 11 de noviembre, en esta comunidad autónoma. Según los datos provisionales disponibles, ponderándolos sobre el total de las empresas que conforman nuestro tejido empresarial en Aragón, la incidencia registrada se sitúa en torno al 9,5%.

En la gran empresa, la incidencia se incrementa hasta el 20%, mientras que en la pequeña y mediana empresa desciende al 3%. Este dato demuestra que el impacto de la huelga es mayor en las empresas grandes, con mayor número de trabajadores.

En términos generales, la actividad empresarial se ha desarrollado con normalidad, en buena parte de las empresas aragonesas, mientras que se ha registrado una mayor incidencia en el sector industrial y cárnico, en el que se da la particularidad de que confluyen dos convocatorias de huelga, la general de hoy y la propia del sector.

En cuanto a la distribución territorial, los datos recabados reflejan un seguimiento del 11,4% en Zaragoza, del 1,83% en Huesca y del 1% en Teruel, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Respecto a las posibles incidencias durante la jornada, las organizaciones empresariales han señalado que no ha habido incidencias reseñables, más allá de pequeños piquetes a las entradas de polígonos y en empresas grandes, que han dificultado el acceso a las empresas. Una incidencia inferior a la de anteriores convocatorias Esta primera valoración se encuentra en línea con la realizada por CEOE y CEPYME nacionales, que han constatado un bajo seguimiento de la huelga en la mayoría de los sectores y territorios.

Como indicador complementario de la incidencia sobre la actividad económica la demanda eléctrica registraba una reducción demanda eléctrica en Aragón a las 12.00 horas presenta una minoración de 1% respecto a la registrada a esa misma hora del miércoles pasado y de ayer. Este dato apunta a un impacto limitado sobre la actividad productiva. La reducción en la demanda de la huelga del año 2012 fue de un 19,98%. Aunque la evolución del consumo eléctrico no permite determinar por sí sola el porcentaje de trabajadores que secundan una huelga, constituye una referencia adicional para valorar su repercusión sobre la actividad productiva.

Más allá de la valoración del seguimiento de esta convocatoria, CEOE Aragón y CEPYME Aragón consideran necesario reiterar su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos esenciales para abordar los retos económicos, laborales y sociales.

Las organizaciones empresariales son conscientes de las dificultades que afrontan numerosos ciudadanos, trabajadores y familias, y consideran que las soluciones requieren medidas eficaces, acuerdos y políticas que favorezcan el crecimiento económico, la actividad empresarial y la creación de empleo. Han añadido que continuarán defendiendo un marco de relaciones laborales basado en la responsabilidad, la estabilidad, la competitividad empresarial y el diálogo entre los interlocutores sociales, como mejor garantía para avanzar en el bienestar de la sociedad aragonesa.