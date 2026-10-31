CEOE Aragón se incorpora a la Red Europea de Regiones Vinculadas a la Defensa

La organización empresarial reforzará la conexión de las empresas aragonesas con oportunidades industriales, tecnológicas y de financiación que abre la nueva política de defensa europea. - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha incluido a CEOE Aragón en la Red Europea de Regiones Vinculadas a la Defensa (ENDR). Esta Red reúne a organizaciones regionales y clústeres de todos los países de la Unión Europea, Noruega y Ucrania para intercambiar buenas prácticas y estrategias de crecimiento vinculadas al sector.

Además, pertenecer a la Red facilita el acceso a información sobre oportunidades de financiación, que CEOE Aragón podrá, así, trasladar más rápida y eficazmente a las empresas aragonesas. La entrada de CEOE Aragón en ENDR se produce en un contexto marcado por el impulso de una nueva política industrial europea de defensa y por el aumento de los programas destinados a reforzar las capacidades tecnológicas, productivas y estratégicas de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Defensa.

Este escenario que abre nuevas posibilidades para que las empresas aragonesas se incorporen a cadenas de suministro nacionales y europeas, participen en proyectos internacionales. La pertenencia a esta Red permitirá a CEOE Aragón mejorar la identificación y difusión de oportunidades empresariales, convocatorias de financiación, proyectos de innovación y posibles colaboraciones con regiones, clústeres y empresas de otros países.

También contribuirá a dar visibilidad en Europa a las capacidades del tejido productivo aragonés y a facilitar la participación de empresas de todos los tamaños, especialmente pymes, en un sector con un importante potencial de crecimiento.

El director de Internacional de CEOE Aragón, Jorge Alonso, ha destacado que esta incorporación "refuerza la presencia de Aragón en los espacios europeos en los que se están definiendo las nuevas oportunidades industriales y tecnológicas vinculadas a la defensa. Aragón cuenta con capacidades industriales, tecnológicas y logísticas muy competitivas que debemos proyectar y poner en valor".

ECOSISTEMA EMPRESARIAL CON CAPACIDADES TRANSFERIBLES

Las oportunidades no se limitan a las empresas que ya trabajan directamente para el sector de la defensa, sino que abren posibilidades muy relevantes para aquellas compañías industriales y tecnológicas cuyas capacidades pueden tener aplicaciones de doble uso, civil y militar.

En este sentido, Aragón dispone de capacidades transferibles en ámbitos como la fabricación avanzada, la automoción, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las telecomunicaciones, el sector aeroespacial y las soluciones energéticas; aplicables en proyectos de defensa y seguridad.

También la especialización logística aragonesa aporta una ventaja adicional ante la creciente relevancia de la movilidad y la resiliencia de las cadenas de suministro. La ENDR ha incorporado, junto a CEOE Aragón, a cuatro nuevos miembros de Alemania, Portugal y Ucrania, sumando un total de 139 organizaciones europeas.