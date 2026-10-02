CEOE Aragón reclama "más políticas coordinadas" de formación, recualificación y atracción de talento

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización empresarial CEOE Aragón ha afirmado este viernes, 2 de octubre, tras publicarse los datos del paro registrado en las oficinas del INAEM durante el mes de septiembre, que "las empresas aragonesas continúan generando empleo, pero necesitan más políticas coordinadas que refuercen la formación y la recualificación, así como la atracción y retención de talento".

El paro registrado ha aumentado en septiembre en Aragón en 170 personas, lo que supone un incremento mínimo del 0,34% respecto al mes de agosto. Este incremento, se produce también en el conjunto del país, si bien en el caso de España se eleva hasta el 1%.

Con estos datos, el número total de personas desempleadas se sitúa en 50.344 en Aragón y en 2.379.505 en el conjunto de España. La evolución mensual del paro en la Comunidad Autónoma está muy relacionada con el fin de contrataciones estivales en sectores como la agricultura (donde sube un 10,11%) y con el aumento del número de personas desempleadas en el colectivo Sin Empleo Anterior (3,19%), nuevas incorporaciones al mercado de trabajo.

Este colectivo es, a su vez, el grupo con mayor crecimiento interanual del desempleo (31,28%), por delante del sector de la agricultura (9,44%).

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social también ha registrado un leve descenso mensual del 0,11%, pero destaca su crecimiento interanual, respecto a septiembre de 2025, en 23.261 nuevos trabajadores (3,70%).

El número total de trabajadores afiliados alcanza así las 651.476 en Aragón, mostrando el dinamismo de la economía aragonesa, con empresas que continúan creando empleo, pese a la complejidad del contexto actual de fuertes costes tanto energéticos como en materias primas y de incertidumbres en los mercados internacionales.

Por provincias, Zaragoza ha registrado el comportamiento más favorable de las tres provincias aragonesas respecto al mes anterior, con un descenso del paro del 0,72%, frente a los aumentos de 4,36% en Huesca y 3,76% en Teruel. También ha sido así en la afiliación, con crecimiento mensual del 1,37% de número de personas con empleo, frente a las caídas en Huesca (-5,08%) y Teruel (-1,83%). No obstante, el aumento anual de la afiliación ha alcanzado a las tres provincias.

CEOE Aragón considera que los datos del mercado laboral de septiembre "deben analizarse con perspectiva". Aunque la evolución mensual es ligeramente negativa por el final de la temporada estival, el crecimiento interanual de la afiliación "confirma la capacidad de las empresas para seguir generando empleo".

Por ello, "es prioritario reforzar la formación y la recualificación de los trabajadores a través de políticas activas de empleo, para adecuar los perfiles profesionales especialmente de las personas desempleadas y quienes se incorporan al mercado laboral a las necesidades reales del tejido empresarial y facilitar la cobertura de sus vacantes".

"También son necesarias políticas coordinadas de empleo, vivienda y movilidad que permitan atraer y retener talento, así como favorecer el relevo generacional en todos los sectores y en las tres provincias de Aragón".

"Además, es fundamental contar con un entorno de estabilidad y confianza, reduciendo las cargas empresariales para favorecer la inversión, el desarrollo de la actividad y la creación sostenida de empleo", han concluido.