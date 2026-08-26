CEOE Aragón se suma a la concentración 'Por Ceuta' del próximo 2 de septiembre en la plaza del Pilar de Zaragoza

Archivo - El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón se adhiere a la concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta convocada por la plataforma ciudadana 'Por Ceuta', que tendrá lugar el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza del Pilar de Zaragoza, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

La convocatoria de Zaragoza forma parte de las concentraciones previstas simultáneamente en numerosas localidades españolas con el objetivo de trasladar a los ciudadanos de la ciudad autónoma el respaldo de la sociedad ante la situación que atraviesa actualmente la ciudad autónoma.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha expresado el respaldo de la organización empresarial a estas movilizaciones y ha subrayado la necesidad de actuar desde la unidad y la responsabilidad.

"Ante una crisis preocupante, que genera indignación y se alarga en el tiempo, reiteramos nuestro compromiso con Ceuta y con todos sus ciudadanos y apoyamos expresamente las concentraciones que se han convocado en toda España el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en solidaridad con el pueblo ceutí", ha señalado Tesier.

El presidente de CEOE Aragón ha destacado asimismo el papel que desempeña el tejido productivo en situaciones que requieren estabilidad económica y cohesión social. Asimismo, se considera fundamental que la respuesta a la situación de Ceuta permita restablecer las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la vida ciudadana y de la actividad económica.

"Por ese motivo, desde CEOE Aragón hacemos un llamamiento a actuar con unidad, firmeza y responsabilidad institucional, así como a recuperar plenamente la confianza, reforzar la seguridad de los ciudadanos, garantizar el funcionamiento ordinario de la ciudad y permitir que la actividad económica y social vuelva a desarrollarse con la normalidad propia de un Estado de Derecho, como esperan y se merecen los ciudadanos de Ceuta", ha afirmado Tesier.

CEOE Aragón quiere trasladar así su solidaridad con la sociedad ceutí, sus empresas, trabajadores y ciudadanos, y se suma al llamamiento cívico previsto para el próximo 2 de septiembre en Zaragoza.