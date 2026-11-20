Benito Tesier, Carlos Sánchez y Luis Mallada. - CAIXABANK

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón y CaixaBank Dualiza han renovado su colaboración para impulsar la Formación Profesional y la Formación Profesional Dual en Aragón y mejorar su conexión con las necesidades presentes y futuras del tejido productivo. La primera actuación de esta nueva etapa será 'Vocaciones CEOE Aragón-Dualiza', un ciclo de diez jornadas que acercará al alumnado la realidad de las empresas, las profesiones con mayor proyección y los itinerarios formativos relacionados con cada sector.

El programa se desarrollará entre diciembre de 2026 y junio de 2027 y estará dirigido principalmente a estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. También contará con la participación de profesorado, responsables de orientación, equipos de los centros educativos y, de forma complementaria, familias y otros agentes relacionados con la Formación Profesional.

A través de testimonios, experiencias y casos reales, empresarios, profesionales y personas tituladas en FP mostrarán al alumnado cómo es el trabajo cotidiano en sus respectivos ámbitos de actividad, qué capacidades demandan las empresas y qué oportunidades de empleo y desarrollo profesional ofrece cada sector.

Las sesiones también incluirán información práctica sobre ciclos formativos, competencias, salidas profesionales y posibilidades de formación en la empresa. La iniciativa parte de una idea central: la Formación Profesional no se conoce únicamente desde el aula, sino también entrando en contacto con las empresas, los profesionales y las oportunidades reales del mercado laboral.

El objetivo es que el alumnado pueda tomar decisiones académicas y profesionales mejor informadas y conocer itinerarios con una elevada empleabilidad y una vinculación directa con los procesos de transformación de la economía aragonesa.