CEOE cree que las perspectivas en Aragón son favorables pese a la situación internacional

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón ha asegurado este martes que las perspectivas de creación de empleo en Aragón son favorables, apoyadas en el impulso y efecto tractor de los grandes proyectos de inversión en desarrollo, pese a que la evolución de los próximos meses dependerá en buena medida de la situación internacional y el impacto de las políticas comerciales proteccionistas, que previsiblemente moderarán la demanda.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 77 personas en agosto en Aragón en relación al mes anterior (+0,2%) hasta los 48.481 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La patronal aragonesa ha calificado los datos interanuales como positivos, al incrementarse el empleo un 1,98%, siguiendo la tendencia esperada y comportándose agosto como un mes de transición.

Por último, ante las dificultades que las empresas de todos los sectores encuentran para cubrir vacantes, CEOE ha insitido en que es clave orientar a las personas desempleadas y a los jóvenes hacia la formación en ocupaciones con elevada demanda.

Asimismo, han recordado que es necesario adaptar la oferta formativa a estas necesidades y avanzar en medidas que favorezcan la atracción de talento hacia la comunidad autónoma.