Cepyme Aragón celebra el descenso del paro en mayo, pero advierte de la estacionalidad

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ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cepyme Aragón, Carmelo Pérez, ha celebrado el descenso del paro en la Comunidad registrado el pasado mes de mayo, aunque ha subrayado la necesidad de seguir avanzando hacia un mercado laboral menos dependiente de factores estacionales.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 709 personas en mayo en Aragón en relación al mes anterior (-1,5%) hasta los 47.798 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de mayo, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

"Los datos son positivos y reflejan una buena evolución del empleo, pero debemos seguir trabajando para que la creación de puestos de trabajo no dependa únicamente de determinados momentos del año o de sectores concretos", ha señalado Pérez.

Asimismo, ha defendido que el reto pasa por reforzar el tejido productivo, impulsar la competitividad de las pymes y favorecer sectores capaces de generar actividad sostenida en el tiempo.

"La desestacionalización del empleo es clave para consolidar un mercado laboral más estable, más equilibrado y menos vulnerable a los cambios de ciclo", ha concluido.