Cerca de 200 pilotos competirán en Motorland Aragón por el título del Campeonato de España de Karting CEK Hyundai

Cartel del Campeonato de España de Karting CEK Hyundai. - MOTORLAND ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

El circuito internacional de karting de Motorland Aragón acogerá los próximos 16 y 17 de mayo el Campeonato de España de Karting CEK Hyundai en la segunda cita competitiva de la temporada que este fin de semana tiene como aperitivo los rodajes de entrenamiento exclusivos que van a llevar a cabo los pilotos participantes.

Estas tandas permiten a equipos y pilotos trabajar en la puesta a punto de los karts y adaptarse a las condiciones del trazado antes del inicio oficial de la competición.

El Campeonato de España de Karting continúa consolidándose como la principal plataforma de formación para jóvenes talentos del automovilismo. Muchos de los pilotos que actualmente compiten en categorías internacionales dieron sus primeros pasos en el CEK, convirtiendo cada cita en una referencia para equipos, marcas y aficionados.

La prueba de MotorLand contará provisionalmente con 189 inscritos repartidos entre las categorías Mini Rookie, Mini, Junior, Senior, KZ, KZ2 y la CS55 Racing Karting Academy, reflejando el alto nivel de participación y competitividad del certamen nacional.

MotorLand Aragón acogerá un intenso fin de semana de competición con mangas clasificatorias y finales en todas las categorías, desde las categorías base Mini Rookie y Mini hasta las espectaculares KZ y KZ2 con cambio de marchas, además de Junior y Senior, que volverán a ofrecer parrillas muy competitivas y un elevado nivel deportivo.

El acceso para el público permitirá disfrutar muy de cerca de la acción en pista y del ambiente del paddock, convirtiendo la cita en un plan perfecto para los aficionados al motor y las familias que quieran descubrir el karting de alto nivel.

El CEK HYUNDAI ESTRENA NUEVO FORMATO DE COMPETICIÓN

La cita de MotorLand Aragón será además la primera prueba en aplicar el nuevo formato anunciado recientemente por el CEK Hyundai, una actualización deportiva que busca aportar todavía más dinamismo y emoción al campeonato desde esta misma temporada.

Las novedades introducidas afectarán al desarrollo de la prueba y al formato competitivo de las distintas categorías, marcando un nuevo paso en la evolución del certamen nacional de karting.

De este modo, MotorLand se convertirá en el escenario del estreno oficial de esta nueva etapa del campeonato, aumentando todavía más el atractivo deportivo de una cita que reunirá a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales del karting.