La ciudad de Huesca ha celebrado una jornada sobre los derechos de la infancia. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 escolares de diferentes centros educativos de Huesca han participado este viernes en una jornada de conmemoración de los derechos de la infancia, organizada por las Ludotecas Municipales y La Ciudad de las Niñas y los Niños, con motivo del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Teatro Griego del Parque Miguel Servet ha sido el escenario de esta actividad, en la que los niños y niñas han llenado el suelo y diferentes murales de dibujos, mensajes e imágenes relacionados con sus derechos. La intervención artística colectiva se ha desarrollado a lo largo de la mañana, con la participación de dos grupos de escolares.

La jornada también ha incluido un acto institucional en el que ha participado el equipo del Justicia de Aragón, que ha explicado la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño y el trabajo que desarrolla esta institución para velar por su cumplimiento.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto a representantes institucionales, políticos y técnicos del Ayuntamiento, ha participado en una lectura compartida de la Convención, a partir del texto adaptado por Francesco Tonucci. Posteriormente, los consejeros y consejeras de La Ciudad de las Niñas y los Niños han leído un manifiesto elaborado en representación de los escolares participantes.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la importancia de seguir reivindicando los derechos de la infancia, recordando que todavía existen países en los que no se respetan plenamente. "Los gobiernos tienen que aplicar políticas para los derechos de los niños, peor muchos no lo hacen lamentablemente y es muy interesante de cara al crecimiento de la sociedad y sobre todo de la población infantil que sigamos reivindicando sus derechos".

Orduna ha resaltado el valor que aportan los niños a la ciudad de Huesca. "En la ciudad de Huesca es mucho el valor que aportan los niños y lo queremos decir en este día que también es lúdico para ellos".

En este sentido, se ha referido a la importante labor de la Ciudad de los Niños y Niñas, este año centrado en la cultura. "El cine y la cultura son iniciativas en las que ya han empezado a trabajar los niños en Huesca y tienen u año para desarrollar sus ideas en este sentido". Ha añadido que "a ellos el festival de cine les suscita interés y trabajan en ello, quieren saber qué actores vienen, cómo se trabaja y eso lo van a plasmar en su trabajo".

Orduna ha resaltado el trabajo que desarrolla La Ciudad de las Niñas y los Niños, a través de la cual los escolares pueden trasladar sus propuestas para mejorar Huesca. La alcaldesa ha insistido en la necesidad de escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta a la hora de planificar la ciudad, y ha agradecido la implicación de los centros educativos, el profesorado y las familias en esta jornada.

Los propios niños y niñas han sido protagonistas de la conmemoración. Valentina, una de las consejeras, ha recordado que en muchos países todavía no se respetan los derechos de la infancia y ha expresado su deseo de que todos los menores puedan disfrutar de ellos. Irene ha destacado especialmente el derecho de los niños y niñas a expresar libremente sus opiniones, mientras que Marina ha reclamado que se tenga más en cuenta el derecho al juego.

Por su parte, Martín ha señalado la importancia de la educación, la salud y el acceso a una vivienda digna. La coordinadora de La Ciudad de las Niñas y los Niños, María Chic, ha explicado que la Convención constituye uno de los ejes principales del proyecto, que trabaja especialmente el derecho de los menores a ser escuchados y a participar en las decisiones que les afectan. También ha señalado que los propios consejeros y consejeras han participado en la preparación de esta jornada.