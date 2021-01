César Trillo alerta del encarecimiento de la actividad agraria con las nuevas exigencias de la UE

ZARAGOZA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha alertado, este jueves, del encarecimiento de la actividad agraria con las nuevas exigencias de la UE. Ha inaugurado la 22 Jornada Informativa de la Comunidad General junto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

Los agricultores están utilizando las nuevas tecnologías, ha dicho. "Todos estamos regando con los móviles, usando los drones y GPS, se está implantando el abono localizado, pero al final la agricultura 4.0 tiene un problema: que no todos los agricultores se pueden dotar de esas nuevas tecnologías, que son caras, aunque podemos utilizar empresas de servicios". "Necesitamos seguir teniendo una renta".

Trillo ha apuntado que si, con la nueva PAC, se suprimen los derechos históricos, "desaparecen los coeficientes de producción" y se ha preguntado si será una PAC "plana" donde una hectárea de regadío reciba lo mismo que una de secano, y ha confiado en que "se oiga la voz del regadío".

César Trillo ha puesto de relieve que, con la nueva PAC, el 40 por ciento del presupuesto está condicionado al cumplimiento de criterios "muy exagerados" y ha dejado claro que el sector está preocupado por su sostenibilidad económica.

"Tenemos que dejar el territorio para que las futuras generaciones puedan vivir perfectamente, pero tenemos que poder ganarnos la vida", ha aseverado Trillo, subrayando que "ese es el problema".

Por otra parte, ha comentado que la planificación europea no distingue entre las diversas zonas de la UE, observando que los países mediterráneos necesitan unas condiciones "que los demás no necesitan", aunque "se legisla para todos por igual".

Ha aludido al Pacto Verde Europeo, recordando que contempla una reducción del 50 por ciento de los "mal llamados pesticidas", que son "fitosanitarios, como los medicamentos de la farmacia para las personas".

También ha cuestionado si la hectárea ecológica "va a rendir lo mismo" que la convencional y si la sociedad "está dispuesta a pagar un 60 o 70 por ciento más de lo que vale" la ecológica respecto de la convencional, afirmando que "somos los más ecologistas de todos, más que nadie, y a la vez productores de alimentos".

PRECIO O PRODUCCIÓN

"Nosotros necesitamos precio o producción", ha continuado César Trillo, observando que si se reduce el uso de fitosanitarios y de abono caerán las producciones, cuando precisamente "vivimos gracias a ese aumento de la producción que hemos logrado haciendo las cosas bien, forzando la producción".

También ha criticado la propuesta europea de devolver al menos un 10 por ciento de la superficie agrícola para la biodiversidad, indicando que los agricultores han modernizado "muchísimo" y están hipotecados a 50 años. "Cuidado, como nos caigan los ingresos no vamos a poder hacer frente a esto", ha avisado.

Por otra parte, el presidente de Riegos del Alto Aragón ha abogado por facilitar la incorporación de jóvenes agricultores, lo que exige "demostrarles que es rentable a lo largo de toda su vida", es decir, que les inspire "confianza" y que puedan "influir en la toma de decisiones".

PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA

Trillo se ha quejado de la eliminación de proyectos hidráulicos de la planificación nacional, lo que supone la supresión del "apoyo jurídico", avisando de que "se quitan de un plumazo, pero volverlas a poner es más difícil".

"Hemos concedido al sector ecologista lo que no había conseguido desde el año 95 hasta el día de hoy; de un plumazo lo han conseguido todo", ha lamentado, subrayando que el río Ebro está regulado al 50 por ciento de su capacidad, cuando otros ríos alcanzan y superan el cien por cien.

"Privamos del recurso a la gente de Monegros y Bardenas todavía está esperando a regar, no les dejamos desarrollar de secano a regadío, no les dejamos producir", ha criticado. "¿Dónde queda el Pacto del Agua con el nuevo Plan Hidrológico?", se ha preguntado Trillo, animando a "no dejarnos pisar por la legislación europea ni de España".