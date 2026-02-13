CHA apuesta por hacer "una oposición muy dura" en las Cortes y "generar movilizaciones" para "frenar a la ultraderecha"

El diputado electo de CHA a Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo de CHA en las Cortes de Aragón Jorge Pueyo ha apostado por llevar a cabo "una oposición muy dura" en el Parlamento autonómico y "generar movilizaciones" para "frenar las políticas de ultraderecha". CHA ha obtenido seis escaños en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, doblando su representación con respecto a la legislatura pasada.

La oposición de CHA a PP y Vox será "frontal" tras "ver cómo están arrastrando por el suelo las instituciones aragonesas otra vez", ha manifestado Pueyo, criticando --de la legislatura pasada--, la eliminación de los Puntos Violeta, la no aplicación de las leyes lgtbi y de las zonas tensionadas de viviendas.

Ha declarado a Europa Press que "Vox hace en muchas ocasiones lo que el PP piensa y calla" y ha asegurado que Chunta trabajará con los movimientos sociales, las asociaciones y los sindicatos "llevando la voz de todos a las Cortes" y "trabajando muy duro" frente a las políticas de "privatización" de la sanidad y la educación por parte del presidente del PP Aragón y del Ejecutivo en funciones, Jorge Azcón, "admirador de Thatcher", para evitar que Aragón se convierta en "un mercado persa".

"BLOQUE ALTERNATIVO"

En cuanto a la unidad con otros partidos de izquierda en el Parlamento, ha dicho que, en los temas en los que estén de acuerdo y cuando vean que el PP no cuenta con el apoyo de Vox, intentarán confrontar "al máximo" la política "de recortes, privatización y extractivismo" del PP.

De Jorge Azcón ha dicho que "le ha salido mal la jugada" porque "esperaba sacar más votos", añadiendo que "es el principio del fin de Azcón", que está "entregado en las manos de Vox", insistiendo en que "puede haber un bloque alternativo en muchas cuestiones".