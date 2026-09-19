CHA asume el liderazgo de la izquierda para impulsar candidaturas amplias de cara a los comicios municipales y generales

CHA ha reunido a su Comité Nazional. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha anunciado la decisión de iniciar "una ronda de contactos con todos los partidos para crear una candidatura lo más amplia posible, por encima de intereses partidistas, para dar un vuelco en nuestros ayuntamientos y llevar la dignidad de la voz de Aragón a Madrid".

Chunta Aragonesista (CHA) ha celebrado este sábado en Zaragoza la reunión de su Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas, en la que ha analizado la situación política actual y las próximas citas electorales previstas para 2027: las Elecciones Municipales y las Elecciones Generales.

"Son muchas las voces que vienen pidiendo candidaturas amplias para que ningún voto progresista y aragonesista se quede en casa", ha explicado el presidente de CHA, quien ha defendido la necesidad de que haya "una única papeleta que luche contra los que nos consideran un territorio de olvido y sacrificio, que especulan con nuestras viviendas, nuestras montañas o nuestra tierra, quienes privatizan nuestra sanidad y nuestra educación, construyen ciudades sin árboles y alma de cemento y quieren nuestros pueblos vacíos. Para poder vivir aquí y decir que Aragón no se vende", ha continuado diciendo.

Pueyo ha recordado que "el pasado 8 de febrero, los aragoneses y aragonesas nos convirtieron en la referencia de la izquierda en Aragón, pero no nos conformamos con los buenos resultados que nos dan las encuestas para las próximas elecciones Generales y para el Ayuntamiento de Zaragoza. Queremos dar un paso más y liderar la alternativa para acabar con las políticas de PP y VOX".