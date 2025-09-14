CHA demanda al Gobierno de Aragón una solución para garantizar a las familias el mantenimiento del Plan Corresponsables

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

CHA reclama al Gobierno de Aragón medidas inmediatas para que las familias no sufran los recortes en el Plan Corresponsables, un programa "básico y destinado a favorecer la conciliación de miles de familias aragonesas que no puede acabar viéndose afectado por las disputas partidistas", según ha subrayado la secretaria general de la formación aragonesista, Isabel Lasobras.

"Quienes sufren las consecuencias de la falta de acuerdo entre las administraciones públicas son las familias, especialmente las que más apoyo necesitan, con menos recursos y en el medio rural, donde siempre resulta más difícil sostener este tipo de programas", advierte Lasobras.

Según los datos aportados por la propia FAPAR, la decisión del Ejecutivo de Azcón afectará a más de 160 colegios de Infantil y Primaria y a 23 Institutos en Aragón, que el curso pasado contaron con aulas de tarde de conciliación y que ahora dejarán de ofrecer este servicio de manera gratuita.

Además, la reducción de fondos en las 'Casas de Infancia' en el medio rural, con un recorte del 62% de la financiación, compromete aún más la igualdad de oportunidades para muchas familias.

Isabel Lasobras ha recordado la utilidad de este programa, "muy valorado por las familias y absolutamente necesario en un territorio como Aragón, con una dispersión poblacional que hace aún más complicada la conciliación".

Desde CHA se hace un llamamiento a la responsabilidad para que las instituciones públicas garanticen derechos básicos para la conciliación.