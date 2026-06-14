CHA exige soluciones urgentes ante el "colapso sanitario" que advierte sufre del centro de salud de La Almunia

Archivo - El concejal de CHA en La Almunia y portavoz de CHA en la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre. - CHA - Archivo

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

Chunta Aragonesista reclama que el Gobierno de Aragón garantice una atención sanitaria digna para la comarca de Valdejalón ante los problemas que sufre el centro de salud de La Almunia (Zaragoza). Unos problemas que pasan, según expone el portavoz de los aragonesista en el consistorio y en la DPZ, José Manuel Latorre, por "la falta de personal médico y la sobrecarga extrema de los profesionales".

Para exponer la situación que vive el equipo de Atención Primaria (EAP) y exigir soluciones urgentes, la portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias.

Según expone CHA, el centro de salud sufre actualmente una "alarmante" falta de personal sanitario, con dos plazas de personal médico de equipo y tres plazas de profesionales médicos de Atención Continuada sin cubrir.

Esta situación, advierten los aragonesistas, "está obligando a doblar consultas, asumir agendas muy por encima de las ratios establecidas, incrementar el número de guardias y superar los límites de jornada anual previstos en los acuerdos vigentes".

Además, la situación se agrava por la existencia de una baja médica actualmente sin sustituir y por la inminente llegada del periodo vacacional de verano, "lo que amenaza con aumentar todavía más la presión asistencial sobre una plantilla ya al límite", avisan. A ello se suma la realidad demográfica específica de la comarca durante la campaña agrícola.

Las urgencias del centro registran una actividad que CHA considera "insostenible", con una media de 90 atenciones diarias entre semana y hasta 120 durante los fines de semana.

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y portavoz de CHA en la Diputación Provincial de Zaragoza, José Manuel Latorre, ha advertido de que "la situación del centro de salud de La Almunia es límite y no puede seguir sosteniéndose a costa del sobreesfuerzo y la profesionalidad de la plantilla".

PIDE PLANIFICACIÓN Y ADVIERTE DE LA LLEGADA DE LAS VACACIONES

Latorre ha señalado que "los vecinos y vecinas del Área de Salud Básica afectados son Ricla, Alpartir, Calatorao, La Almunia, Almonacid en Valdejalón tienen derecho tienen derecho a una atención sanitaria pública de calidad y los profesionales tienen derecho a desarrollar su trabajo en condiciones dignas. El Gobierno de Aragón debe actuar de manera inmediata para cubrir las vacantes existentes, sustituir las bajas y planificar adecuadamente los refuerzos necesarios para afrontar tanto el verano como la campaña agrícola".

A través de las preguntas registradas por Isabel Lasobras, CHA solicita conocer qué medidas urgentes piensa adoptar el Departamento de Sanidad para cubrir las vacantes estructurales existentes, cómo va a garantizar la sustitución de la actual incapacidad temporal y el disfrute de las vacaciones del personal, si contempla ampliar la plantilla estable con un profesional médico y una plaza de enfermería más y qué plan específico tiene previsto para absorber el impacto asistencial derivado de la llegada de miles de personas que vienen a trabajar en labores agrícolas de manera temporal.

Finalmente, CHA reclama una respuesta inmediata del Ejecutivo de Azcón para evitar el deterioro de un servicio esencial para toda la comarca de Valdejalón y garantizar una asistencia sanitaria pública, cercana y de calidad.