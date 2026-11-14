CHA-Frente Amplio Aragón aboga por frenar la implantación masiva y sin control de centros de datos

Candidatos de CHA-Frente Amplio Aragón por Zaragoza en un acto en Villamayor de Gállego (Zaragoza - CHA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN

VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

CHA-Frente Amplio Aragón ha presentado este sábado sus propuestas para defender el territorio frente a la implantación "masiva y sin control" de centros de datos en Aragón, en un acto celebrado en Villamayor de Gállego (Zaragoza), en el que han participado la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, junto al número 2 de la candidatura, Jesús García, acompañados de representantes de los partidos políticos que forman la coalición.

Marina Rodríguez ha explicado que "para conseguir un Aragón para poder vivir, defender el territorio es fundamental. Tenemos que dejar de ser la tierra de sacrificio del Estado. Por eso, vamos a tomar medidas contra el extractivismo que exprime nuestros paisajes y vacía nuestros pueblos para mandar energía y recursos baratos a las grandes capitales".

"Si nuestra tierra genera riqueza, la primera condición es que los beneficios se queden aquí, para repartirse entre los aragoneses y aragonesas, y servir como motor económico real para combatir la despoblación, la pobreza energética o poder instalar empresas que generen empleo de calidad", ha añadido Rodríguez.

Por otra parte, Jesús García ha advertido de que "los centros de datos son una nueva burbuja económica que pretende generar riqueza a costa de los recursos del territorio".

"Se nos venden como una oportunidad de futuro, pero la realidad es que consumen enormes cantidades de energía mientras los beneficios quedan en manos de unos pocos", ha denunciado para reiterar que "Aragón no puede convertirse en una colonia energética al servicio de grandes empresas que extraen recursos sin garantizar un retorno social y económico equivalente".

Además, el candidato ha aseverado que "el precio de esta apuesta lo acabarán pagando las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables, que pueden verse obligados a asumir una factura de la luz más alta".

En su opinión, dedicar una parte creciente de los recursos energéticos disponibles a estos proyectos puede impedir el desarrollo de industrias productivas con capacidad real de generar empleo estable y riqueza para Aragón. "No podemos permitir que actividades con un fuerte impacto en el consumo energético desplacen a sectores que sí aportan valor añadido y oportunidades para la mayoría social", ha concluido.